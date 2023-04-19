На выставке «Понаехали. Арт-Пермь» закрыли проект дизайнера из-за оскорбления чувств верующих

На художественной выставке «Понаехали. Арт-Пермь» сразу после открытия закрыли проект пермского дизайнера Игоря Горячева. Как передает Ura.ru со ссылкой на самого Игоря Горячева, один из проектов мероприятия «Истина внутри» закрыт из-за того, что он оскорблял чувства верующих. «Я летел в самолете на открытие выставки, на закрытый вернисаж ходила моя жена — она мне и сообщила. Кто-то из администрации настойчиво попросил убрать мои скульптуры, так как они оскорбляют чьи-то чувства. Кто этот человек, что наделил себя властью определять, что есть вера, как ее можно оскорбить или потчевать? Кто он, чтобы определять, что есть искусство и что можно, а что нельзя в этой жизни?» — говорит господин Горячев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: youtube.com Фото: youtube.com

Проект дизайнера Игоря Горячева «Истина внутри» представляет собой гипсовые скульптуры сидящего Будды. Каждая фигура декорирована. По сведениям телеграм-канала «Звезда», посетители выставки заметили, что сразу после открытия проекта организаторы стали закрывать статуэтки коробками, а потом перетянули экспозицию заградительными лентами. В пресс-службе «Понаехали. Арт-Пермь» информацию о закрытии проекта дизайнера подтвердили, но о причинах не сообщили. Сам Игорь Горячев в соцсетях написал, что заберет свои скульптуры и найдет человека, по просьбе которого его проект закрыли.

Гендиректор PRO EXPO Сергей Климов сообщил «Ъ-Прикамье», что не знает причину закрытия проекта «Истина внутри».

Всероссийская художественная выставка «Понаехали! Арт-Пермь. XXV» проходит в Перми с 19 по 23 апреля. Мероприятие проводит оператор PRO EXPO. Как сообщали в компании, на художественной выставке представлены все направления изобразительного искусства — живопись, фото, скульптура, графика.

Официальное сообщество «Пермь-300. Все реально!» в соцсети «ВКонтакте» летом 2022 года отмечало, что Игорь Горячев возглавляет арт-направление 300-летия Перми и курирует создание одежды и аксессуаров с праздничной символикой к юбилею города. Ранее он создал концептуальный бренд «Я. Есть», который начался с идеи осознанного потребления. В 2022 году бренд стал производить брендированную одежду, которую носят волонтеры Российского Красного Креста. Также он создал экологичную линейку одежды и аксессуаров для телеканала ТНТ.