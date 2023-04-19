Депутаты Тувы проголосовали за увольнение детского омбудсмена республики

Депутаты Верховного хурала Республики Тыва на очередной сессии в среду проголосовали за досрочное сложение полномочий детского омбудсмена Сайзаны Товуу. Госпожа Товуу занимала эту должность с апреля 2022 года. В марте 2023-го она написала заявление об увольнении по собственному желанию после того, как в Туве было возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии над 10-летним ребенком в одном из сел региона. Трое подозреваемых подростков были арестованы.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно о ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля на дороге Кызыл—Сукпак, в результате которого были госпитализированы семеро подростков и один взрослый. В СМИ сообщалось, что машина принадлежала Сайзане Товуу. В правоохранительных органах подтвердили информацию об аварии, однако о личности водителя не говорилось.

По факту ДТП председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следственному комитету республики возбудить уголовное дело.

Лолита Белова, Новосибирск