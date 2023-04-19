Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутаты Тувы проголосовали за увольнение детского омбудсмена республики

Депутаты Верховного хурала Республики Тыва на очередной сессии в среду проголосовали за досрочное сложение полномочий детского омбудсмена Сайзаны Товуу. Госпожа Товуу занимала эту должность с апреля 2022 года. В марте 2023-го она написала заявление об увольнении по собственному желанию после того, как в Туве было возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии над 10-летним ребенком в одном из сел региона. Трое подозреваемых подростков были арестованы.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно о ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля на дороге Кызыл—Сукпак, в результате которого были госпитализированы семеро подростков и один взрослый. В СМИ сообщалось, что машина принадлежала Сайзане Товуу. В правоохранительных органах подтвердили информацию об аварии, однако о личности водителя не говорилось.

По факту ДТП председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следственному комитету республики возбудить уголовное дело.

Лолита Белова, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...