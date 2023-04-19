«Укреплять и красить скрепы»

Власти Татарстана утвердили одним из основных приоритетов своей работы «повышение нравственности населения». Согласно опросам ЦЭСИ, на «снижение роли духовно-нравственного воспитания» жалуются около трети населения региона. При этом, как следует из исследования, больше половины жителей по-прежнему заботят дороговизна и низкие зарплаты, однако процент недовольных этим, несмотря на спецоперацию РФ на Украине, за последний год уменьшился. По мнению экспертов, властям Татарстана необходимо «продемонстрировать спад экономических проблем» и «вписаться в патриотическую повестку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кабмин Татарстана с«учетом общественного мнения» утвердил перечень публичных приоритетов республиканской власти на 2021 год. Постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Согласно документу, мероприятия по реализации приоритетов должны стать основой госпрограмм и нормативных актов властей региона. Их освещением будет заниматься республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Список приоритетов был разработан путем опросов жителей республики. Исследование ежегодно проводит Центр экономических и социальных исследований (ЦЭСИ) при региональном правительстве. Реестр публичных приоритетов публикуется властями Татарстана последние 12 лет.

Главным приоритетом на 2023 год должно стать «сдерживание роста цен и тарифов, повышение качества товаров и услуг». Эта проблема, по данным социсследования (проводилось в конце 2022 года), волнует 59,9% жителей республики. В том числе они жалуются на высокий уровень расходов на продукты питания и услуги ЖКХ и «непрозрачность формирования платежей». Согласно официальным данным, инфляция в регионе в прошлом году составила 11,37% (годом ранее была 8,7%). Резкий рост цен начался после объявления спецоперации РФ на Украине. Как следует из документов правительства, годом ранее рост цен волновал 70,6% жителей Татарстана. То есть за прошедший год, проблема удорожания товаров стала не такой острой, как раньше.

Вторым приоритетом чиновников кабмин определил «повышение уровня доходов населения (заработных плат, пенсий, пособий), социальной поддержки населения». На снижение качества жизни и невысокий уровень зарплат жалуются 54% жителей, опрошенных ЦЭСИ. Годом ранее об этой проблеме заявляли 61,1% респондентов.

По итогам 2022 года власти отчитывались, что средняя заработная плата в республике достигла 52,1 тыс. руб. Это на 16% больше, чем годом ранее. Реальная средняя зарплата (с учетом инфляции) выросла на 1,6%. Члены комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению ставили под сомнения эти цифры. «Я проехал по 15 районам, меня спрашивают: а кто получает эти 52 тысячи?» — возмущался глава фракции КПРФ. Единоросс Николай Рыбушкин предложил изменить методы подсчета, чтобы «не смешивалась зарплата директора и уборщицы».

Еще три приоритета, которые кабмин обозначил на 2023 год, отображают проблемы, волнующие менее половины жителей Татарстана. Это «обеспечение доступности и качества услуг в социальной сфере». На «недостаточно высокий уровень развития социального обслуживания и доступности медицинского обслуживания» жаловались 33,7% участников опросов. А 31,4% дали «невысокую оценку» работе управляющих компаний и заявили об «отсутствии эффективного контроля» за работой предприятий ЖКХ. Ранее на проблемы в этой сфере также обращала внимание мэрия Казани и министр экологии Татарстана Александр Шадриков, который предлагал «пересмотреть» работу регионального оператора по переработке мусора в Татарстане. Согласно постановлению кабмина, «повышение качества услуг ЖКХ» станет в 2023 году приоритетом для властей региона.

Наконец, еще один приоритет, который прежде правительством Татарстана не определялся, — «повышение личной культуры, нравственности населения». Согласно опросам, 32,3% жителей обеспокоены «снижением роли духовно-нравственного воспитания» и «невысоким уровнем участия» в муниципальных и республиканских мероприятиях.

На 2022 год приоритетами кабмина также были противодействие взяточничеству и коррупции, обеспечение доступности жилья, снижение безработицы и борьба с COVID-19. Но теперь эти проблемы, согласно новому постановлению, не считаются наиболее значимыми.

«Все эти вопросы явно или неявно продиктованы политической повесткой»,— считает казанский политолог Сергей Сергеев. Он обращает внимание, что «демонстрируется спад экономических проблем». «В конце 2021 года была ситуация, связанная с пандемий и скачками цен на овощи. Ковид закончился, началась спецоперация, но экономика России оказалась прочнее, чем многие думали»,— объясняет он. По словам господина Сергеева, «несмотря на снижение тревоги населения, здесь радоваться преждевременно». «Это все равно беспокоит больше половины населения»,— указывает он.

Господин Сергеев добавляет, что включение вопроса о нравственности необходимо властям, чтобы «вписаться в патриотическую повестку». «Теперь будут укреплять и красить скрепы. Будут отчитываться, что в этом направлении проводится огромнейшая работа»,— предполагает эксперт. Он считает, что на этот вопрос «ответы граждан социально ожидаемые». «Мало кто может ответить, что он против нравственности, а за разврат и беспредел»,— заключает политолог.

Кирилл Антонов