Пермь одной из первых в России завершила реформу городского пассажирского транспорта, перейдя на заключение брутто-контрактов с перевозчиками. За три года работы по новым правилам в городе существенно обновился подвижной состав, сократилось количество ДТП с участием общественного транспорта, отмечена экономия бюджетных средств. Вместе с тем серьезно сократилось количество участников рынка: с 43 до начала реформы до 18 сейчас. Перевозчики также отмечают, что заключенные три года назад контракты из-за смены экономических условий стали невыгодны и необходимо пересматривать расценки за работу на маршрутах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В результате реформы существенно обновился подвижной состав общественного транспорта

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В результате реформы существенно обновился подвижной состав общественного транспорта

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермский край одним из первых осуществил реформу наземного транспорта. Комплексная реформа, начавшаяся в Перми в 2020 году, изменила схему работы с перевозчиками. С компаниями были заключены брутто-контракты. Если раньше сбором выручки занимались предприниматели, то сейчас выручка направляется в бюджет, а перевозчикам оплачивается объем работы. Маршрутная сеть города была разделена на 37 лотов. В результате торгов они были поделены между 18 компаниями и частными предпринимателями. До реформы на маршрутах Перми работали 43 перевозчика. Основную часть пятилетних контрактов выиграли иногородние компании: подольское ООО «Автомиг» (входит в столичную ГК «Ранд-Транс») и московское ООО «РТ-Лайн». Кроме того, в рамках реформы в общественном транспорте была внедрена безналичная система оплаты и единые проездные, а также оптимизирована маршрутная сеть города Перми. Стоимость проезда в пермском транспорте с 26 рублей в 2020 году выросла до 35 рублей. Последнее повышение тарифа состоялось 15 апреля этого года. Доля безналичной оплаты про­езда превышает 90%.

Спустя три года в мэрии Перми положительно оценивают результаты реформы, отмечая, что были достигнуты все плановые показатели. Так, по данным мэрии, произошло обновление подвижного состава более чем на 80%. Ежедневно по городским маршрутам курсирует 731 автобус, 576 из них были приобретены перевозчиками за счет собственных средств, еще более 200 — благодаря софинансированию из регионального и федерального бюджетов.

К позитивным изменениям мэрия также относит отказ от кондукторов в общественном транспорте. По данным мэрии, по итогам 2022 года сумма экономии на фонде оплаты труда кондукторов превысила недополученные доходы от проезда безбилетных пассажиров. Объем недополученных доходов из-за неоплаченного проезда начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин оценил в 593 млн руб., а экономию на зарплате кондукторов — более чем в 600 млн руб. Такие данные господин Путин привел в рамках тематической дискуссии комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по транспорту, прошедшей в Перми в конце марта.

Перевозчик, эксперт комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по транспорту Александр Стерлягов, на этом же мероприятии отметил позитивные изменения от проведенной реформы. По его словам, сократилось количество ДТП, потому что между водителями автобусов исчезла борьба за пассажиров благодаря брутто-контрактам. К негативным последствиям реформы господин Стерлягов отнес укрупнение бизнеса. «Как представителя малого бизнеса, это не может радовать»,— пояснил он. Однако господин Стерлягов привел в пример Санкт-Петербург, население которого составляет 5 млн человек: там действует всего пять перевозчиков.

Заместитель руководителя УФАС России по Пермскому краю Анастасия Белова оценила результаты реформы положительно. «Налицо сокращение количества перевозчиков, но высокая конкуренция в регионе осталась,— считает она.— Проведенная реформа, на мой взгляд, это хороший опыт, который свидетельствует о соблюденном балансе между интересами муниципалитета, перевозчиками, а также населения. Потому что произошло улучшение качества услуг, которые предоставляются населению».

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта Михаил Якимов отмечает, что новая система работы позволяет гораздо более прозрачно и четко выстроить свои взаимоотношения со всеми перевозчиками и через систему муниципальных контрактов и гарантий регулировать рынок автомобильных перевозок, прежде всего на этапе вхождения различных хозяйствующих субъектов на этот рынок. «Для крупнейших городов, каким является город Пермь, такой подход абсолютно оправдан. Еще совсем недавно, когда в маршрутной сети города Перми работало около 50 хозяйствующих субъектов, было весьма сложно управлять и контролировать выполнение взятых перевозчиком на себя обязательств, в частности соблюдение расписания. Сейчас эти требования вполне четко укладываются в существующий формат брутто-контрактов, а контролировать 18 перевозчиков значительно легче, чем 50»,— поясняет эксперт.

Михаил Якимов считает также, что сейчас в Перми самая эффективная маршрутная сеть из всех тех городов, которые прошли этап реформы работы городского пассажирского транспорта общего пользования. «Каждая единица подвижного состава в Перми в день перевозит около 700 пассажиров. В Твери, где реформа стартовала чуть раньше, этот показатель — 460 пассажиров в сутки. К слову сказать, в Москве — всего 280. Переход на бескондукторную оплату проезда и увеличение доли использования электронных проездных документов — также один из путей повышения эффективности функционирования транспортной системы»,— полагает господин Якимов. Эксперт подчеркнул, что внедрение электронных проездных документов и стимулирование перехода пассажиров на предоплаченные инструменты, такие как проездные билеты, с одновременной ликвидацией кондукторов в подвижном составе позволяет минимизировать расходы городского бюджета на покрытие недополученных платежей. Если в начале транспортной реформы этот разрыв составлял около 2 млрд руб., то сейчас он снизился до 1,5 млрд. «В будущем при увеличении пассажиропотока в маршрутной сети стоит ожидать еще большего снижения бюджетных затрат»,— уверен господин Якимов.

Руководитель пермского филиала «Автомиг» Игорь Сасунов в целом положительно оценивает результаты реформы общественного транспорта. «В городе Перми преобразовался транспорт. Он стал лучшим в России. Разве этого мало?» — говорит господин Сасунов. По его словам, нынешняя система полностью соответствует федеральному законодательству. Единственной проблемой нынешних контрактов перевозчик считает несоответствие существующих расценок текущей экономической реальности. «Экономическая модель очень сильно изменилась. Расходная составляющая выросла значительно. А изменений в контракте не было»,— подчеркнул господин Сасунов. По его мнению, перед заключением будущих контрактов необходимо преду­смотреть все возможные риски.

О том, что цена контракта на перевозку пассажиров не соответствует нормативу, говорят и другие участники рынка. Как рассказали собеседники «Ъ — Городская среда», в существующих условиях перевозчики жалуются на рост расходов, однако пока в мэрии не видят возможности для увеличения суммы контрактов. В мэрии пояснили, что 44-ФЗ не позволяет менять условия контрактов.

Ирина Суханова