Перебои с водой вылились в дело

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело из-за ненадлежащего водоснабжения поселков в Сосновском районе. По данным следствия, нарушения допустили должностные лица ООО «Южуралводоканал», обеспечивающие водой жилые комплексы. Две недели подряд по выходным дням жилые комплексы в пригороде Челябинска оставались без воды. Местные жители после перебоев с водой направили обращение главе СКР, указав, что причиной проблемы является «бездумная застройка» западного берега Шершневского водохранилища. Руководство региона считает, что проблемы связаны с технической эксплуатацией объектов «Южуралводоканала».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В апреле жители пригорода Челябинска уже дважды оставались без воды

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ В апреле жители пригорода Челябинска уже дважды оставались без воды

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Следственные органы возбудили уголовное дело после неоднократного отключения воды в жилых комплексах, расположенных в пригороде Челябинска. Доклад по ситуации представили в центральный аппарат Следственного комитета России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, сообщает региональное управление СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).

«Должностными лицами ООО “Южуралводоканал” допущены нарушения по обеспечению услуг водоснабжения, повлекшие нарушения прав граждан, проживающих в жилых комплексах Сосновского района»,— сообщает СУ СК России по Челябинской области. Конкретных фигурантов в деле пока нет: виновные должностные лица и обстоятельства происшедшего устанавливают следователи.

Крупное отключение воды в густонаселенном пригороде Челябинска произошло 8–9 апреля. Тогда перебои зафиксировали в поселках Западный, Терема, Пригородный и Кременкуль Кременкульского сельского поселения. По данным администрации Сосновского района, проблема возникла из-за того, что в результате давления льда на трубу водозабора в Шершневском водохранилище она сместилась, и подача воды замедлилась. Для жителей организовали подвоз воды в цистернах. Восстановить водоснабжение в полном объеме удалось только 10 апреля. Однако уже в следующие выходные микрорайоны вновь остались без воды. Вечером 14 апреля «Южуралводоканал» сообщил, что «в связи с резким падением объема поступления воды на станцию водоочистки» вводятся ограничения потребления воды в поселке Западный. Для жителей вновь организовали подвоз технической и питьевой воды. 16 апреля водоснабжение восстановили.

После этого жители Западного, где расположены пригородные микрорайоны Залесье, Белый хутор, Вишневая горка, Привилегия, Просторы, Женева и другие, записали и опубликовали в социальных сетях обращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. После чего он потребовал от руководства регионального управления доложить ему о ситуации. В обращении люди, недовольные неоднократными отключениями воды, заявили, что причиной перебоев стала «бездумная застройка» западного берега Шершневского водохранилища — единственного питьевого источника Челябинска и прилегающих территорий. Местные жители выступили против планов по строительству еще одного микрорайона с многоэтажками, поскольку считают, что коммунальные сети уже не выдерживают нагрузки, а Шершни с каждым годом мелеют.

Проблему водоснабжения пригорода Челябинска поднимали на областном совещании губернатора с членами правительства региона и главами муниципалитетов 12 апреля. «Первое, на что хочу обратить внимание,— на работу диспетчерских, эксплуатационных служб компании “Южуралводоканал”. Полный бардак, дозвониться нельзя, объективную информацию получить невозможно. В целом анализ ситуации показал, что проблемы связаны с технической эксплуатацией объектов. То есть элементарно не проводятся плановые, регламентные работы, осмотры оборудования, не выполняются должностные обязанности персонала, резервную трубу не смогли вовремя запустить, бардак»,— заявил глава региона Алексей Текслер. Также он высказал недовольство действиями надзорных органов, администрации района и министерства строительства и инфраструктуры, которые должны контролировать ситуацию. «Поручаю на этом примере отработать все вопросы, связанные с контролем, надзором за такими объектами и компаниями, особенно частными. Это частная компания, которая занималась эксплуатацией. Это сигнал остальным главам обращать внимание на то, что происходит у вас в хозяйстве»,— сказал губернатор.

В компании «Южуралводоканал» сперва пообещали предоставить комментарии по поводу уголовного дела и проблем с водоснабжением, однако этого не сделали, перестав отвечать на телефонные звонки.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южуралводоканал» было зарегистрировано в поселке Красное Поле Сосновского района в 2008 году. 100% уставного капитала принадлежит ООО «Экспресс импорт» (Москва), которое в равных долях принадлежит Александре Вайнштейн — дочери известного челябинского бизнесмена Сергея Вайнштейна и Елене Крикун — супруге бизнесмена Алексея Крикуна. Генеральный директор «Южуралводоканала» — Александр Крикун. В 2021 году выручка компании составила 89,6 млн руб., чистый убыток — 9,6 млн. «Южуралводоканал» оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов Кременкульского сельского поселения Сосновского района. Обслуживает более 58 км сетей водопровода и 50 км канализации, 13 насосных станций и станцию водоочистки производительностью до 5 тыс. кубометров в сутки. Также в ведении «Южуралводоканала» находятся очистные сооружения канализации Кременкульского поселения. Весной прошлого года министерство экологии Челябинской области оштрафовало компанию на 100 тыс. руб. за загрязнение Шершней недостаточно очищенными стоками. Из-за засора коллектора канализации сточные воды сбрасывались на рельеф местности, откуда стекали в водохранилище.

Юлия Гарипова