Петербург за год потратил на транспортные проекты почти 300 млрд рублей

Более 284,6 млрд рублей было направлено властями Санкт-Петербурга на реализацию транспортных проектов в городе за 2022 год. Такие цифры привело региональное правительство на отчете о выполнении соответствующей госпрограммы.

Как отметили в пресс-службе Смольного, из всей направленной на проекты суммы порядка 236,8 млрд рублей было выделено из бюджета Петербурга. Финансирование программы город выделяет ежегодно.

«Средства направляем на строительство и ремонт дорог, трамвайных путей, объектов инфраструктуры метрополитена, на обновление подвижного состава всех видов транспорта, развитие городского парковочного пространства и обеспечение безопасности дорожного движения»,— отметил губернатор Александр Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург и Ленобласть согласовали совместную программу ремонта подъездных дорог к садоводствам.

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