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Петербург и Ленобласть согласовали совместную программу ремонта подъездных дорог к садоводствам

Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти согласовали первую совместную программу ремонта подъездных дорог к садоводствам. Как сообщили в пресс-службе 47 региона, этим летом обновят шесть трасс.

Ремонт асфальтового покрытия в Петербурге

Ремонт асфальтового покрытия в Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ремонт асфальтового покрытия в Петербурге

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Работы затронут дороги в Гатчинском, Кировском, Лужском и Тосненском районах Ленобласти. Главным критерием очередности является количество земельных участков на территории СНТ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Упрдор «Северо-Запад» при незначительном снижении финансирования уменьшит ремонт федеральных автодорог с 351 км в 2022 году до 218,6 км в 2023 году, объемы реконструкции увеличатся с 18,7 км до 21,5 км. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение объемов работ из-за роста цен на стройматериалы.

Подробнее – в материале «Петербург и Ленобласть сбавляют скорость».

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