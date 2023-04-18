Бывший McDonald`s в Белоруссии начал работать под брендом Mak.by

Бывшие рестораны международной сети McDonald`s в Белоруссии начали работать под брендом Mak.by, сообщили в компании «КСБ Виктори рестораны», которая сейчас управляет сетью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mak.by Фото: Mak.by

«С 18 апреля 2023 года рестораны унитарного предприятия "КСБ Виктори рестораны" начинают работать под брендом Mak.by… Мы по-прежнему будем предлагать разнообразное меню, сохранив при этом любимый вкус всех наших блюд»,— указано на официальном сайте компании.

Компания сообщила о запуске мобильного приложения ресторана, а также анонсировала возобновление клиентской программы лояльности и доставки заказов.

25 точек сети McDonald`s работали в Белоруссии под управлением «КСБ Виктори рестораны». Рестораны перестали быть частью франшизы в ноябре 2023 года. Тогда же российская компания «Вкусно — и точка», которая заменила McDonald`s в РФ, объявила, что бывшие мощности американской сети в Белоруссии вскоре станут частью российской франшизы.

Ребрендинга не произошло. Уже в марте 2023 года компания «КСБ Виктори рестораны» объявила, что отбирает подходящие варианты для нового названия из более чем 1,5 тыс. предложений.

Подробнее о практическом вкусе импортозамещения фастфуда — в материале «Ъ» «Точно он».

Григорий Лейба