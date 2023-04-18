Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший McDonald`s в Белоруссии начал работать под брендом Mak.by

Бывшие рестораны международной сети McDonald`s в Белоруссии начали работать под брендом Mak.by, сообщили в компании «КСБ Виктори рестораны», которая сейчас управляет сетью.

Фото: Mak.by

Фото: Mak.by

«С 18 апреля 2023 года рестораны унитарного предприятия "КСБ Виктори рестораны" начинают работать под брендом Mak.by… Мы по-прежнему будем предлагать разнообразное меню, сохранив при этом любимый вкус всех наших блюд»,— указано на официальном сайте компании.

Компания сообщила о запуске мобильного приложения ресторана, а также анонсировала возобновление клиентской программы лояльности и доставки заказов.

25 точек сети McDonald`s работали в Белоруссии под управлением «КСБ Виктори рестораны». Рестораны перестали быть частью франшизы в ноябре 2023 года. Тогда же российская компания «Вкусно — и точка», которая заменила McDonald`s в РФ, объявила, что бывшие мощности американской сети в Белоруссии вскоре станут частью российской франшизы.

Ребрендинга не произошло. Уже в марте 2023 года компания «КСБ Виктори рестораны» объявила, что отбирает подходящие варианты для нового названия из более чем 1,5 тыс. предложений.

Подробнее о практическом вкусе импортозамещения фастфуда — в материале «Ъ» «Точно он».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...