Старые покрышки из Ульяновска будут вывозить на цементный завод

Старые покрышки из Ульяновска будут вывозить на утилизацию на цементный завод, расположенный в Никольском районе Пензенской области. Соответствующее соглашение достигнуто с предприятием по поручению губернатора Алексея Русских.

Производитель цемента сможет сэкономить природный газ, а город очистится от огромных масс покрышек, которые являются отходами 4-го класса опасности. Предприятие примет на утилизацию даже покрышки с шипами, которые не принимают предприятия по их дроблению.

В ближайшее время ульяновские управляющие компании, региональные операторы ТКО и предприятия начнут освобождать дворы, прилегающие территории и контейнерные площадки от покрышек.

Андрей Сазонов