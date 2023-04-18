Депутат Госдумы потребовала от губернатора Петербурга запретить концерты рэпера Jah Khalib

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия – За правду» Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру, к мэру Москвы и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой запретить в РФ концерты рэпера Jah Khalib. Музыкант, реальное имя которого Бахтияр Мамедов, должен выступить 23 апреля в Москве и 25-го в Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XV Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки «МУЗ-ТВ 2017». Слева направо: телеведущая Ксения Собчак, актер Владимир Винокур и певец Джах Халиб (Jah Khalib) во время церемонии

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ XV Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки «МУЗ-ТВ 2017». Слева направо: телеведущая Ксения Собчак, актер Владимир Винокур и певец Джах Халиб (Jah Khalib) во время церемонии

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Как утверждает госпожа Лантратова, рэпер поддерживает ВСУ, а «деньги при этом стремится зарабатывать в России».

«Рэпер выложил сторис, что прибыл в Киев и перемещается из «укрытия в укрытие», а украинцев не просто любит, а восхищается ими»,— написала на своей странице «Вконтакте» депутат и назвала музыканта «непоследовательным».

Выступление Jah Khalib с большим сольным концертом состоится 25 апреля на М-1 Арене.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что депутат Госдумы Яна Лантратова отправила запрос в СК с просьбой проверить содержание выступления комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, разыгравших сцену вручения бюста военкору Татарскому.

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