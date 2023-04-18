Депутат Сокол меняет фронт

Майор разведки Сергей Сокол в понедельник анонсировал возвращение к мирной жизни. Последние полгода депутат Госдумы от «Единой России» (ЕР) провел на фронте в составе добровольческого подразделения «Каскад», где командовал расчетом аэроразведки, а сейчас направляется в Хакасию. Именно от нее господин Сокол был избран в парламент, а в сентябре, как ожидается, поборется за пост главы республики против представителя КПРФ и ее действующего руководителя Валентина Коновалова. Хотя публично депутат еще не объявлял о своем выдвижении, источники “Ъ” говорят, что он и должен стать кандидатом от ЕР на предстоящих выборах. Кроме того, на этой неделе Хакасию посетит секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, который проведет вместе с господином Соколом ряд публичных мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Ну вот, срок моей службы заканчивается, я еду в Хакасию, ждите меня дома»,— заявил Сергей Сокол, стоя на железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону. Такой анонс своего возвращения «на гражданку» он выложил в Telegram-канале, который завел неделей ранее. По данным “Ъ”, парламентарий сначала проследует поездом до Москвы, а уже оттуда полетит в Хакасию.

Сергей Сокол — один из участников подразделения БАРС (боевой армейский резерв страны) «Каскад», которым руководит другой депутат Госдумы, подполковник Дмитрий Саблин (ЕР). Он отправился на фронт добровольцем 5 октября прошлого года, подписав трехмесячный контракт с Министерством обороны, а в начале января заключил еще одно соглашение. «Я продлеваюсь на второй и планирую — на третий»,— говорил он тогда.

К концу полугода службы парламентарий стал кавалером ордена Мужества. На фронте майор Сокол, по его собственным словам, занимался не только БПЛА, «но и целым блоком разведывательных функций». «Даем нашим военным очень серьезную, ценную информацию, которая позволяет вести боевые действия»,— объяснял депутат на видео из Telegram-канала Минобороны от 11 апреля.

Как ранее сообщал “Ъ”, Сергей Сокол является наиболее вероятным кандидатом от ЕР на выборах главы Хакасии, которые пройдут 10 сентября. Публично он до сих пор об этом не объявлял, однако два источника “Ъ”, близкие к руководству партии власти, утверждают, что должен быть реализован именно этот сценарий.

Формально у партии есть еще достаточно времени для принятия этого решения. Ее кандидаты в губернаторы не участвуют в обычных праймериз, а проходят их по особой процедуре, когда претендент получает поддержку первичных отделений ЕР. Обычно это случается в мае-июне, а одобрение получают действующие главы регионов. Сергей Сокол будет первым за последние десять лет кандидатом от партии власти, который пойдет на выборы с иной позиции.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов в разговоре с “Ъ” заявил, что в хакасской кампании партия будет применять ту же процедуру, что и в отношении всех других ее кандидатов на губернаторские посты. «В отношении них реализуется процедура предварительного голосования и поддержки выдвижения региональными отделениями партии, которая организуется и проводится в установленные сроки, после принятия политического решения о выдвижении кандидата на должность руководителя региона»,— пояснил единоросс.

По данным Хакасского регионального отделения ЕР, процедура предполагает встречи с более чем половиной первичных отделений, а также голосование на конференции. Отметим также, что, по сведениям “Ъ”, 20 апреля Хакасию в рамках своего турне по нескольким сибирским регионам планирует посетить секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Предполагается, что он проведет вместе с господином Соколом ряд публичных мероприятий.

Между тем Валентин Коновалов, который рассчитывает сохранить свой пост, тоже наращивает публичную активность. По его собственным подсчетам, в прошлом году коммунист провел около 200 встреч с жителями республики, «на которых решили множество проблем», и продолжает выдерживать высокий темп рабочих поездок по региону и в 2023-м. Губернатор уже провел встречи с жителями более трех десятков деревень, сел и аалов (традиционное поселение хакасов). Как правило, в таких мероприятиях участвуют члены республиканского правительства, руководители муниципалитетов и населенных пунктов, которые также отвечают на вопросы жителей.

Кроме того, за последнее время традицией стали тематические прямые эфиры Валентина Коновалова с участием профильных министров и руководителей других структур исполнительной ветви власти, которые транслируются в его Telegram-канале. В ходе них жители республики могут задать интересующие их вопросы.

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Валерий Лавский, Новосибирск; Андрей Прах, Анастасия Корня, Андрей Винокуров