Transfermarkt назвал Головина из «Монако» самым дорогим российским футболистом

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг российских футболистов с самой высокой рыночной стоимостью. Первое место в нем занимает Александр Головин из «Монако» (€25 млн).

Рейтинг выглядит следующим образом:

Александр Головин («Монако», €25 млн);

Арсен Захарян («Динамо», €15 млн);

Матвей Сафонов («Краснодар», €15 млн);

Алексей Миранчук («Торино», €12 млн);

Федор Чалов (ЦСКА, €10 млн);

Далер Кузяев («Зенит», €10 млн);

Александр Соболев («Спартак», €9 млн);

Дмитрий Баринов («Локомотив», €8 млн);

Даниил Фомин («Динамо», €8 млн);

Георгий Джикия («Спартак», €8 млн).

Головин перешел в «Монако» в середине 2018 года. В феврале 2023 года его контракт был продлен до 2026 года. В настоящее время он является игроком клуба, дольше всех выступающим за «Монако».

Мария Федотова