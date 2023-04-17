Transfermarkt назвал Головина из «Монако» самым дорогим российским футболистом

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг российских футболистов с самой высокой рыночной стоимостью. Первое место в нем занимает Александр Головин из «Монако» (€25 млн).
Рейтинг выглядит следующим образом:
- Александр Головин («Монако», €25 млн);
- Арсен Захарян («Динамо», €15 млн);
- Матвей Сафонов («Краснодар», €15 млн);
- Алексей Миранчук («Торино», €12 млн);
- Федор Чалов (ЦСКА, €10 млн);
- Далер Кузяев («Зенит», €10 млн);
- Александр Соболев («Спартак», €9 млн);
- Дмитрий Баринов («Локомотив», €8 млн);
- Даниил Фомин («Динамо», €8 млн);
- Георгий Джикия («Спартак», €8 млн).
Головин перешел в «Монако» в середине 2018 года. В феврале 2023 года его контракт был продлен до 2026 года. В настоящее время он является игроком клуба, дольше всех выступающим за «Монако».