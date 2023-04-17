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Коммерсантъ FM
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Transfermarkt назвал Головина из «Монако» самым дорогим российским футболистом

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг российских футболистов с самой высокой рыночной стоимостью. Первое место в нем занимает Александр Головин из «Монако» (€25 млн).

Рейтинг выглядит следующим образом:

  • Александр Головин («Монако», €25 млн);
  • Арсен Захарян («Динамо», €15 млн);
  • Матвей Сафонов («Краснодар», €15 млн);
  • Алексей Миранчук («Торино», €12 млн);
  • Федор Чалов (ЦСКА, €10 млн);
  • Далер Кузяев («Зенит», €10 млн);
  • Александр Соболев («Спартак», €9 млн);
  • Дмитрий Баринов («Локомотив», €8 млн);
  • Даниил Фомин («Динамо», €8 млн);
  • Георгий Джикия («Спартак», €8 млн).

Головин перешел в «Монако» в середине 2018 года. В феврале 2023 года его контракт был продлен до 2026 года. В настоящее время он является игроком клуба, дольше всех выступающим за «Монако».

Мария Федотова

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