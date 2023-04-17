МВД утвердило критерии блокировки сайтов за упоминание наркотиков

Министерство внутренних дел России утвердило четыре критерия оценки информации в сети о наркотиках, согласно которым соответствующие ресурсы будут внесены в реестр запрещенных сайтов. Приказ МВД опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
Критерии, которые утвердило ведомство:
- сведения, содержащие описание о порядке изготовления и использования наркотических или психотропных веществ. При этом под критерий не попадают художественные произведения, «в которых описывается информация, оправданная их жанром»;
- сведения о создании специальных условий для выращивания растений, содержащих наркотические или психотропные вещества;
- сведения о местах незаконного «культивирования соответствующих растений, а также их дикого произрастания»;
- сведения о местах незаконного приобретения, ценах и способах получения.
Тем временем Роспотребнадзор утвердил критерии оценки сайтов и страниц, распространяющих информацию о самоубийствах. Они также могут быть включены в реестр запрещенной информации.
Среди критериев:
- информации о способах совершения самоубийства;
- описание необходимых для самоубийства условий;
- предложения / приказы / просьбы совершить самоубийство;
- указание на самоубийство «как на способ решения проблемы»;
- положительная оценка совершения самоубийства;
- высмеивание неудачной попытки совершить самоубийство;
- объявление о знакомстве с целью совершить самоубийство;
- опрос / тест / рейтинг на предмет выбора способа совершения самоубийства.
Указ также вступает в силу с 1 сентября 2023 года.