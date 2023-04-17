Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МВД утвердило критерии блокировки сайтов за упоминание наркотиков

Министерство внутренних дел России утвердило четыре критерия оценки информации в сети о наркотиках, согласно которым соответствующие ресурсы будут внесены в реестр запрещенных сайтов. Приказ МВД опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Критерии, которые утвердило ведомство:

  • сведения, содержащие описание о порядке изготовления и использования наркотических или психотропных веществ. При этом под критерий не попадают художественные произведения, «в которых описывается информация, оправданная их жанром»;
  • сведения о создании специальных условий для выращивания растений, содержащих наркотические или психотропные вещества;
  • сведения о местах незаконного «культивирования соответствующих растений, а также их дикого произрастания»;
  • сведения о местах незаконного приобретения, ценах и способах получения.

Тем временем Роспотребнадзор утвердил критерии оценки сайтов и страниц, распространяющих информацию о самоубийствах. Они также могут быть включены в реестр запрещенной информации.

Среди критериев:

  • информации о способах совершения самоубийства;
  • описание необходимых для самоубийства условий;
  • предложения / приказы / просьбы совершить самоубийство;
  • указание на самоубийство «как на способ решения проблемы»;
  • положительная оценка совершения самоубийства;
  • высмеивание неудачной попытки совершить самоубийство;
  • объявление о знакомстве с целью совершить самоубийство;
  • опрос / тест / рейтинг на предмет выбора способа совершения самоубийства.

Указ также вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...