МВД утвердило критерии блокировки сайтов за упоминание наркотиков

Министерство внутренних дел России утвердило четыре критерия оценки информации в сети о наркотиках, согласно которым соответствующие ресурсы будут внесены в реестр запрещенных сайтов. Приказ МВД опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Критерии, которые утвердило ведомство:

сведения, содержащие описание о порядке изготовления и использования наркотических или психотропных веществ. При этом под критерий не попадают художественные произведения, «в которых описывается информация, оправданная их жанром»;

сведения о создании специальных условий для выращивания растений, содержащих наркотические или психотропные вещества;

сведения о местах незаконного «культивирования соответствующих растений, а также их дикого произрастания»;

сведения о местах незаконного приобретения, ценах и способах получения.

Тем временем Роспотребнадзор утвердил критерии оценки сайтов и страниц, распространяющих информацию о самоубийствах. Они также могут быть включены в реестр запрещенной информации.

Среди критериев:

информации о способах совершения самоубийства;

описание необходимых для самоубийства условий;

предложения / приказы / просьбы совершить самоубийство;

указание на самоубийство «как на способ решения проблемы»;

положительная оценка совершения самоубийства;

высмеивание неудачной попытки совершить самоубийство;

объявление о знакомстве с целью совершить самоубийство;

опрос / тест / рейтинг на предмет выбора способа совершения самоубийства.

Указ также вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Лусине Баласян