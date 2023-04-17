Депутат Госдумы попросила Генпрокуратуру отменить концерты Jah Khalib из-за поддержки Украины

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (партия «Справедливая Россия») обратилась в Генпрокуратуру, к мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой запретить концерты рэпера Jah Khalib. Парламентарий обосновала обращение тем, что рэпер поддерживает вооруженные силы Украины.

«Из СМИ мне стало известно о том, что музыкант Бахтияр Мамедов, известный под псевдонимом Jah Khalib, открыто выразивший свою поддержку вооруженным силам Украины, планирует концерты 23 апреля в Москве ("Крокус Сити Холл"), 25 апреля в КСК "М-1 Арена" (г. Санкт-Петербург) и 25 ноября в "Барвиха Luxury Village»,— говорится в обращении Яны Лантратовой.

В пример она привела пост Jah Khalib в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), в котором он сообщил о прибытии в Киев, где он перемещается «из укрытия в укрытие». В посте он написал, что «восхищается» украинцами, утверждается в обращении.

Также сегодня, 17 апреля, рэпер Аким Апачев, известный репортажами из Донбасса, попросил Минкультуры отменить концерты Jah Khalib из-за поддержки и «возможного спонсирования» ВСУ.