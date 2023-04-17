Минцифры предложило отменить требования по зарплате молодых IT-специалистов для ипотеки

Минцифры предложило исключить требование о минимальном размере зарплаты для молодых специалистов (до 30 лет включительно), претендующих на IT-ипотеку, а также увеличить кредитный лимит по программе с 240 млрд до 500 млрд руб. Программа льготной IT-ипотеки действует с 2022 года, в начале 2023 года правила ее получения изменились.

«Предельная ставка по кредиту — до 5% годовых, но банки часто дополнительно снижают ее»,— отмечает министерство. Получить льготную ипотеку могут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний.

С момента начала реализации программы подано 32 тыс. заявок. По данным Минцифры на начало марта, из них выдано более 7,6 тыс. кредитов на общую сумму 68,6 млрд руб. Сейчас льготную ипотеку оформили более 10 тыс. сотрудников IT-компаний, общая сумма выданных кредитов составляет более 90 млрд руб.

В январе 2023 года условия для оформления кредита стали проще, а требования к зарплате — ниже. Требуемый уровень зарплаты до вычета НДФЛ снизился со 150 тыс. до 120 тыс. руб. для городов-миллионников и со 100 тыс. до 70 тыс. руб.— для других населенных пунктов. В Москве требования к зарплате остались прежними — не менее 150 тыс. руб. Также расширились возрастные рамки.

В феврале 2023 года в банки было подано 4,7 тыс. заявок на IT-ипотеку, тогда как в декабре 2022 года — 2,1 тыс.

Мария Федотова