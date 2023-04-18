Большие данные прошли переоценку

Рынок больших данных в РФ при базовом сценарии развития вырастет до 319 млрд руб. к концу 2024 года, полагают в Ассоциации участников рынка больших данных (АБД). Там разработали несколько сценариев, худший из которых предполагает перевод рынка на «мобилизационную экономику» — то есть монополизацию и возложение госзаданий на крупные компании. В АБД, однако, полагают, что рынок вырастет и в этом случае. Эксперты в целом сомневаются, что цифровой учет военнообязанных всерьез повлияет на ситуацию с большими данными в России, поскольку эта система будет работать вне рыночного поля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с презентацией АБД (объединяет «Яндекс», VK, «Ростелеком», «МегаФон» и др.) разработанной ею стратегии развития рынка до конца 2024 года. Ассоциация представила пять возможных сценариев, целевой подразумевает рост рынка со 170 млрд руб. в 2021 году (данные за 2022 год не приводятся) до 319 млрд руб. Для его реализации нужно, чтобы рынок IT был «приоритетным для государства», а услуги и решения в области больших данных распространялись в другие сегменты. Необходимо стимулировать внутренний спрос на решения, а также обеспечить частичную замену иностранного софта российским.

Наихудший, «кризисный» сценарий наступит, если государство будет вести «политику "мобилизационной экономики"» в области больших данных, а граждане окажутся готовы делиться только минимальной информацией. При таком сценарии рынок больших данных в России, по оценке АБД, составит 189 млрд руб. к концу 2024 года. В соответствии с поправками к семи федеральным законам, принятыми Госдумой 12 апреля, будет сформирован электронный реестр воинского учета, включающий паспортные данные граждан, адреса регистрации и проживания, телефон, данные о месте работы и состоянии здоровья, а также другие сведения.

Наилучший сценарий (прогноз объема рынка — 441 млрд руб.), в частности, подразумевает появление в России института страхования от утечек персональных данных в пользу их субъектов. Такую идею рассматривало Минцифры (см. “Ъ” от 7 ноября 2022 года).

«С целью достижения консенсуса по ключевым направлениям развития» стратегия сейчас обсуждается с администрацией президента, Минцифры, Минэкономики, Минпромторгом, Госдумой и Советом федерации, сообщили “Ъ” в АБД. В Минцифры говорят, что представили АБД свои предложения, а также договорились с бизнесом о разработке совместного проекта по подготовке IT-аналитики: «Он должен заполнить нишу отраслевой аналитики, которая образовалась после ухода с рынка ряда западных агентств». В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко добавили, что разрабатываются и согласовываются методические рекомендации по управлению данными государственных информсистем (ГИС), работающих на платформе «Гостех». В других органах власти “Ъ” не ответили.

Источник “Ъ”, близкий к разработке проекта, говорит, что под «мобилизационной экономикой» в области больших данных подразумевалась монополизация рынка государством, повышение нагрузки, возлагаемой на крупных игроков рынка — «в частности, за счет возложения на бизнес задач от государства». Он уточнил, что пока невозможно оценить рынок в 2022 году, так как «не все игроки предоставили отчетность».

По данным Fortune Business Insights, мировой рынок больших данных в 2022 году составил $271,83 млрд и увеличивается на 13,4% ежегодно. В России он тоже будет расти в любом случае, хоть и не такими высокими темпами, какими мог бы без ухода иностранных игроков, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: «"Яндекс" и VK так или иначе продолжат работать и развиваться». В то же время он полагает, что опасения людей, связанные с введением цифровых повесток, едва ли скажутся на объеме рынка, поскольку «вопрос не в сборе данных, а в их использовании».

Юрий Литвиненко