Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 19:19

Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак умерла в возрасте 29 лет

В возрасте 29 лет умерла трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак, выступавшая за «Астраханочку». Об этом сообщает Федерация гандбола РФ, причина смерти не уточняется. Позже ТАСС в окружении гандболистки сообщили, она погибла в результате падения из окна многоэтажного дома.

Виктория Дивак в 2019 году

Виктория Дивак в 2019 году

Фото: MARIJAN MURAT / dpa Picture-Alliance / AFP

Виктория Дивак в 2019 году

Фото: MARIJAN MURAT / dpa Picture-Alliance / AFP

В Telegram-канале федерации говорится, что спортсменка умерла сегодня, 17 апреля, ее жизнь «трагически оборвалась». 16 апреля она принимала участие в матче «Астраханочка»—ЦСКА в Астрахани.

«Виктория выпала из окна многоэтажного дома»,— сообщил позже собеседник ТАСС.

В «Астраханочку» Дивак перешла в 2021 году. До этого выступала в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле».

В составе юниорской сборной России в 2009 году Виктория Дивак выиграла чемпионат Европы. Карьеру спортсменка начала в «Динамо-Синаре», с которым трижды становилась чемпионом России.

«За границей Дивак завоевала золото чемпионата Белоруссии, дважды стала обладателем Кубка Белоруссии и победителем второй национальной лиги Франции»,— сообщает Федерация гандбола.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...