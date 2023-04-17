Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак умерла в возрасте 29 лет

В возрасте 29 лет умерла трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак, выступавшая за «Астраханочку». Об этом сообщает Федерация гандбола РФ, причина смерти не уточняется. Позже ТАСС в окружении гандболистки сообщили, она погибла в результате падения из окна многоэтажного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Дивак в 2019 году

Фото: MARIJAN MURAT / dpa Picture-Alliance / AFP Виктория Дивак в 2019 году

Фото: MARIJAN MURAT / dpa Picture-Alliance / AFP

В Telegram-канале федерации говорится, что спортсменка умерла сегодня, 17 апреля, ее жизнь «трагически оборвалась». 16 апреля она принимала участие в матче «Астраханочка»—ЦСКА в Астрахани.

«Виктория выпала из окна многоэтажного дома»,— сообщил позже собеседник ТАСС.

В «Астраханочку» Дивак перешла в 2021 году. До этого выступала в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле».

В составе юниорской сборной России в 2009 году Виктория Дивак выиграла чемпионат Европы. Карьеру спортсменка начала в «Динамо-Синаре», с которым трижды становилась чемпионом России.

«За границей Дивак завоевала золото чемпионата Белоруссии, дважды стала обладателем Кубка Белоруссии и победителем второй национальной лиги Франции»,— сообщает Федерация гандбола.

Мария Федотова