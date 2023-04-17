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Коммерсантъ FM
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В казахских полигонах закопали полмиллиарда

Закончено дело о махинациях со средствами Минобороны России за границей

Как стало известно «Ъ», закончено и направлено в суд резонансное уголовное дело о хищении у Минобороны России около полумиллиарда рублей, выделенных на реконструкцию расположенных в Казахстане и арендуемых российскими военными полигонов Теректа и Тургай. На них проводят испытания и исследования беспилотного реактивного и управляемого вооружения. За воровство предстоит ответить троим коммерсантам, через фирмы которых осуществлялся вывод денег.

Хамовническому райсуду Москвы предстоит рассмотреть уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении коммерсантов Вадима Лесных, Василия Титова и Андрея Чеснокова. Оно было возбуждено столичной полицией в октябре 2019 года в отношении неустановленных лиц. Впоследствии материалы передали в следственный департамент МВД. Из них следует, что в ноябре и декабре 2015 года ООО «Градстройпроект» (в 2021 году признано банкротом) заключило с ФГУП «Главное военно-строительное управление №13» контракты на реконструкцию расположенных в Казахстане военных полигонов Теректа и Тургай. Там Минобороны еще с середины 1950-х годов проводит испытания и исследования беспилотного реактивного и управляемого вооружения. По версии следствия, из выделенных на реконструкцию объектов из бюджета более 760 млн руб. в период с июня 2015 года по июль 2018-го было похищено 488 219 тыс. руб.

В 2020 году следствие установило причастность к преступлению бывшего первого заместителя гендиректора ООО «Градстройпроект» Игоря Бердникова. Бизнесмен, прошедший Афганистан и награжденный орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», по ходатайству следствия был заключен под стражу. Компанию в СИЗО ему составил участвовавший в махинациях с бюджетными деньгами предприниматель Михаил Стаханов. Оба полностью признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. В прошлом году Хамовнический райсуд Москвы рассмотрел дела фигурантов в особом порядке, приговорив Игоря Бердникова к шести с половиной годам колонии, а Михаила Стаханова — к трем с половиной.

Благодаря их показаниям следствию достаточно оперативно удалось установить и остальных участников хищений. В сентябре 2020 года под стражу были отправлены учредитель нескольких уже прекративших на тот момент существование коммерческих фирм Вадим Лесных и скандально известный предприниматель Андрей Чесноков.

Бывшего руководителя обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» и еще целого ряда фирм сотрудники управления «М» ФСБ не раз использовали в своих комбинациях для разоблачения коррумпированных коллег, а также полицейских.

В частности, в 2019 году именно Андрей Чесноков помог чекистам изобличить оперуполномоченного питерского УФСБ Кирилла Либена (получил два года колонии), вымогавшего 10 млн руб. за прекращение проверки его компании «Автопарк №6 "Спецтранс"». А перед этим тот же Андрей Чесноков выступил заявителем и потерпевшим по делу бывших полковников МВД Евгения Кашматова и Дмитрия Атаева, которых в итоге суд признал виновными в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). За прекращение проверочных мероприятий в отношении компании «ЭМК-Инжиниринг» начальник отдела УЭБиПК МВД Москвы Кашматов и замначальника отдела управления «Ц» главного управления собственной безопасности МВД Атаев получили от предпринимателя 17 млн руб., а от суда — по 11 лет колонии строгого режима.

Последним в рамках расследования хищения денег Минобороны в марте 2021 года задержали руководителя проекта ФГПУ «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» Василия Титова. На момент вменяемого деяния он числился одним из руководителей ООО «Градстройпроект», а также гендиректором его дочерней фирмы — строительной компании «Трест №11» (ликвидирована в мае 2021 года), через которую, по версии следствия, также осуществлялось хищение денег.

Из обвинительного заключения следует, что выделенные на реконструкцию военных полигонов средства похищались фигурантами через «аффилированные коммерческие структуры, а также под видом различных выплат как в своих корыстных, так и в иных целях, чем государству в лице Министерства обороны Российской Федерации был причинен ущерб в особо крупном размере».

По данным «Ъ», своей вины в инкриминированном деянии арестанты не признают. Их защита выдвинутые против клиентов обвинения комментировать не стала.

Олег Рубникович

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