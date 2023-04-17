Бангладеш согласился выплатить юанями российский кредит на АЭС

Кредит под строительство атомной электростанции (АЭС) «Руппур» Бангладеш выплатит России в юанях, пишет Reutres со ссылкой на чиновника южноазиатской страны. Заем обеспечивает 90% от общей стоимости проекта — $12,6 млрд. Строительство ведет «Росатом».

«Россия хотела, чтобы мы произвели оплату в рублях, но для нас это невозможно. Потому мы согласились платить в китайских юанях»,— сообщил агентству сотрудник отдела экономических отношений Бангладеш Уттам Кумар Кармакер.

Стороны уже оформили соответствующее соглашение на прошлой неделе. Бангладеш обязался проводить платежи в юанях через любой китайский банк. Российские бенефициары планируют получать платежи через китайскую транграничную банковскую систему (CIPS).

Строительство первой в Бангладеш АЭС на восточном берегу реки Падма в 160 км от Дакки началось в 2017 году. Станция будет состоять из двух энергоблоков. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Григорий Лейба