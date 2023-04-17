Экс-главу «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина вновь обвинили в злоупотреблении полномочиями

Бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.201 УК РФ), следует из картотеки Верхнесалдинского районного суда Свердловской области. Обвиняемым в пособничестве по уголовному делу стал экс-директор по правовым вопросам корпорации Артем Кисличенко. Дело поступило в суд в конце декабря 2022 года.

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На сегодняшнем судебном заседании выяснилось, что их пытаются привлечь к ответственности за нарушения при закупке концентрата титановой руды, сообщил «Октагон». По мнению следствия, в 2019 году подсудимые закупали товар по завышенной цене у сингапурской компании Minerals and Metals Group (MMG), хотя концентрат поставлял на предприятие прежний казахстанский партнер «ВСМПО-Ависма». По подсчетам следователей, корпорации был причинен ущерб на 43 млн руб.

Напомним, в 2021 году Верхнесалдинский городской суд прекратил уголовное дело в отношении Михаила Воеводина по обвинению в злоупотреблении полномочиями за совершение невыгодных сделок по продаже титановой стружки. Ему назначен судебный штраф в размере 80 тыс. руб. Нанесенный корпорации ущерб в 130 млн руб. господин Воеводин возместил.

Диана Сунагатуллина

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