Украина отказала Ираку в предложении выступить посредником в конфликте с Россией

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в ходе встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил о готовности выступить посредником в конфликте между Украиной и Россией. По его словам, Ирак имеет опыт в общении со странами, между которыми «существует напряженность», и готов «послужить миру». Господин Кулеба в ответ заявил, что, несмотря на стремление Украины поддерживать отношения с Ираком, от посредничества она откажется.

«Продолжение войны — это опасность не только для двух стран, а для всего мира»,— добавил Фуад Хусейн на пресс-конференции по итогу переговоров в Багдаде (цитата по Associated Press).

Глава украинского МИДа подчеркнул, что мирные переговоры, в том числе с участием посредников, возможны только после вывода российских войск с территории страны.

Во время переговоров Дмитрий Кулеба пригласил Фуада Хусейна на Украину. Стороны договорились о проведении политических консультаций на уровне глав МИДов, проведении заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству.

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Лусине Баласян