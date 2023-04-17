Защита просит оправдать подозреваемого в убийстве пятилетнего пасынка в Краснодаре

Защита Сергея Бугоркова, которого обвиняют в убийстве пятилетнего пасынка в Краснодаре, просит переквалифицировать дело на более мягкую ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). По остальным же обвинениям — оправдать. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала Краснодарского краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Исаев Фото: Олег Исаев

Адвокат подсудимого Екатерина Макличенко уточняет, что невозможно воспринимать всерьез показания секретного свидетеля, а также малолетней потерпевшей, которая проходила свидетелем по делу и могла быть под влиянием бабушки Бугорковой — Анжелики Любимовой.

«Скалка — женский предмет, что указывает на способ совершения преступления и кем оно совершено. Мой подзащитный же настаивал вызвать скорую помощь»,— подчеркнула госпожа Макличенко.

Защита матери мальчика Алены Бугорковой, также подозреваемой в его убийстве, настаивает на сокращении ей срока до пяти лет лишения свободы. Гособвинитель же попросил дать мужчине 22 года колонии строгого режима, его супруге — 21 год.

Олег Исаев

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