Защита просит сократить срок матери, подозреваемой в убийстве пятилетнего сына в Краснодаре

Защита Алены Бугорковой, подозреваемой в убийстве пятилетнего сына в Краснодаре, просит сократить ей срок до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала Краснодарского краевого суда.

Адвокат замечает, что убийство было случайным и являлось халатным отношением матери к ребенку. В частности, Бугоркова спала и не могла понимать, что ребенок умирает.

«Прошу увидеть в моей клиентке халатность, а не киллера», - подчеркивает адвокат Бугорковой.

В середине июня 2022 года Алена и Сергей Бугорковы сообщили об исчезновении своего пятилетнего ребенка. Тело мальчика, которого искали почти сутки в Краснодаре, обнаружили закопанным на берегу реки Кубань в районе Гидростроя. По версии следствия, мальчика избили до смерти мать и отчим. Ранее гособвинитель попросил дать мужчине 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, его супруге - 21 год.

Олег Исаев

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