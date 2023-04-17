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Коммерсантъ FM
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В Татарстане выявлена финансовая пирамида с вложениями 300 человек на 200 млн рублей

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила о пресечении деятельности финансовой пирамиды. По ее словам, с мая 2020 года по август 2021 года создатели пирамиды похитили свыше 200 млн рублей у жителей Татарстана, Марий Эл, Коми, Бурятия, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской, Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщила Ирина Волк, злоумышленники привлекали вкладчиков обещаниями высокого дохода от вложений в финансовую деятельность на базе созданной платформы. В действительности, отметила представитель МВД, структура действовала по принципу пирамиды, когда доход участников складывался за счет привлечения денег новых вкладчиков.

В рамках расследования уголовного дела по статье о мошенничестве (159 УК) арестованы трое жителей Татарстана и двое жителей республики Марий Эл. Двое предполагаемых организаторов пирамиды объявлены в международный розыск. Трое руководителей казанского филиала пирамиды находятся в федеральном розыске.

Дмитрий Ларин, Казань

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