Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в столицу Бразилии Визит организован в рамках его турне по Латинской Америке. Господин Лавров также посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Бразилию

Фото: Пресс-служба МИД РФ Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Бразилию

Фото: Пресс-служба МИД РФ

В Бразилии российский министр встретится с руководством страны, а также с бразильским коллегой Мауро Виэйрой. В прошлый раз министры двух стран встречались в марте на полях совета глав стран МИД G20 в Нью-Дели.

Турне Сергея Лаврова продлится до пятницы, 21 апреля. Российский МИД говорил, что повестка нацелена на «укрепление взаимовыгодного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и иных сферах». В частности, планируется обсудить «укрепление международно-правовых основ современного мира».

Лаура Кеффер