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Коммерсантъ FM
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В Екатеринбурге арестован второй подросток по делу о сексуальном насилии в спецшколе

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под арест учащегося спецшколы №124, обвиняемого в сексуальном насилии над ребенком (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда. В Кировградской колонии для несовершеннолетних он пробудет по 11 июня.

Подросток, о котором идет речь, ранее сбежал от следствия. По данным источника «Ъ», в этом ему могла помочь директор спецшколы, в телефоне которой силовики обнаружили переписку с учащимся. Впоследствии его задержали в Сысерти Свердловской области.

Второй обвиняемый по делу — 16-летний воспитанник спецшколы — был арестован 14 апреля.

Спецшкола №124 предназначена для подростков с общественно опасным поведением. По информации «Ъ», неделю назад оттуда сбежал 13-летний учащийся, рассказавший следователям и адвокатам о случаях сексуального и физического насилия над воспитанниками со стороны других подростков.

По словам его адвоката Георгия Краснова, уголовное дело возбудили из-за того, что другой 12-летний мальчик подвергался издевательствам и «оральному сексуальному насилию». Руководство школы, как отмечает защитник, знало об этом, но никак не вмешивалось в конфликт.

После того как информация о следственном разбирательстве появилась в СМИ, министерство образования Свердловской области сообщило об отстранении директора спецшколы.

Подробнее об инциденте — в публикации «Ъ» «Силовики изучат "товарищеские суды" подростков».

Илья Смирнов, Екатеринбург

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