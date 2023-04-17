Новосибирский сисадмин сингапурской криптобиржи обвиняется в хищении 3 млрд рублей

Заельцовский суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело бывшего системного администратора криптобиржи, зарегистрированной в Сингапуре компанией World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX), Алексея Иванова, обвиняемого в особо крупном хищении имущества (максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, в 2018 году, используя доступ к онлайн-платформе WEX, обвиняемый исключил доступ собственника биржи к криптовалютной выручке и присвоил цифровую валюту в размере эквивалентном 3,2 млрд руб.

В ходе расследования дела обвиняемый был арестован. На его имущество, а также имущество других лиц, стоимостью 4 млрд руб. наложен арест.

По данным пресс-службы суда Новосибирска, обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью выполнил его условия. В частности, он возместил ущерб, сообщив данные о своих банковских счетах, на которые были переведены похищенные средства.

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Оксана Павлова