Суд не стал арестовывать главу ГК «Дискус» Алексея Джулая

Центральный райсуд Новосибирска избрал меру пресечения – запрет определенных действий – владельцу крупной строительной группы компаний «Дискус» Алексею Джулаю. Ему запрещено общаться с фигурантами дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ходе заседания прокурор не поддержал ходатайство следствия о заключении Алексея Джулая под стражу и просил отпустить под запрет определенных действий. Суд это требование прокурора удовлетворил. Алексей Джулай освобожден из под стражи.

Алексей Джулай является фигурантом дела о мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ, максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы). О его задержании стало известно накануне. В начале апреля следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило дело о хищении средств участников долевого строительства двух многоквартирных домов в Октябрьском районе Новосибирска. Сообщалось, что средства привлекались неустановленными лицами из числа руководства «Дискуса».

По данным прокуратуры области, всего в эксплуатацию не введены 53 дома в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский», возводимых компаниями группы «Дискус». Причиной стало отсутствие актов о технологическом присоединении многоквартирных домов к инженерным сетям, в том числе принадлежащим муниципальным предприятиям. Ведомство потребовало от мэрии устранить нарушения законодательства.

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Оксана Павлова