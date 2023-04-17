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Выступление группы Shortparis в Краснодаре отменено

Концерт петербургской поп-группы Shortparis, который должен был пройти 18 апреля на краснодарской площадке «Кроп Арена», не состоится, сообщает сайт музыкального коллектива. Причины отмены концерта не указаны. Организаторы возвращают деньги за приобретенные билеты.

В конце прошлой недели глава местного отделения общества «Царьград – Двуглавый орел» Никита Изюмов на своей странице в сети «ВКонтакте» обратился к главе Краснодара Евгению Наумову с просьбой не допустить выступления поп-группы Shortparis. «Для тех, кто не понимает, что такого сделали Shortparis, что мы выступаем против их концертов – рассказываю. Солист группы Николай Комягин сразу после начала СВО выходит на "антивоенный" митинг в Санкт-Петербурге, 26 февраля 2022 года. За участие в несанкционированной акции он получил штраф. То есть ребята принципиально и сразу выступили против собственной страны. Да, выступление с "пацифистских" позиций в данном случае – равно по сути пособничеству врагу», – заявил господин Изюмов.

Группа Shortparis была основана в 2012 году в Санкт-Петербурге, определяет себя как post-pop, pop-noir, avant-poр.

В последнее время в Краснодаре были отменены концерты Ани Лорак, Александра Реввы, Валерия Меладзе и других исполнителей, которые выступали с сомнительными заявлениями по поводу специальной военной операции.

Анна Перова, Краснодар

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