Поголовье КРС и свиней в Новосибирской области в 2022 году сократилось, птицы – выросло

В Новосибирской области в 2022 году сократилась численность сельскохозяйственных животных. Это следует из опубликованных данных Новосибирскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно сообщению статистического ведомства, в конце прошлого года в регионе насчитывалось 418,4 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС). Это на 2,2% меньше, чем в конце 2021-го. Поголовье овец и коз сократилось на 3,1% (до 149,8 тыс.), лошадей – на 1,4% (до 23,8 тыс.).

Наиболее заметно уменьшилось поголовье свиней – на 31,1% (до 350,2 тыс.). Как писал «Ъ-Сибирь», с 2022 года новосибирский свинокомплекс «Сибагро» проводит реконструкцию производственной площадки в Криводановке с вывозом животных. «Новое поголовье будет так же поэтапно заселяться в уже отремонтированные помещения, начиная с марта-апреля 2023 года»,– сообщал в августе Владимир Гавриленко, возглавлявший в то время новосибирский свинокомплекс «Сибагро» .

Новосибирскстат также отметил рост поголовья птицы до 9,29 млн. За год он составил 4%.

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Валерий Лавский