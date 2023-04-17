В Свердловской области с подозрением на корь госпитализировали 24 человека

В больницах Свердловской области находятся 24 человека, которым предварительно диагностировали корь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. У всех взяты биоматериалы для проведения лабораторной диагностики.

С начала года на Урале корь лабораторно подтвердилась у восьми человека. Большинство заболевших – приезжие из стран ближнего зарубежья. У всех них не было прививки от инфекции.

Корь – крайне заразное острое инфекционное вирусное заболевание. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

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