Метели заставили закрыть трассу на Алтае от Алейска до казахстанской границы

В Алтайском крае закрыли для всех видов транспорта участок федеральной автодороги, протяженностью 214 км. Он ведет от города Алейска до границы с Казахстаном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Причиной такого решения, по данным официального сайта региона, стала непогода. «Снег, метель, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, при порывах до 25-27 метров в секунду. На дорогах слабая видимость, местами гололедица»,– говорится в сообщении о ситуации на трассе.

Дорожники Алтайского края на период непогоды подготовили несколько специальных стоянок для большегрузного транспорта. Например, на въезде в регион со стороны Новосибирской области у комплекса «Грани Алтая», перед развязкой с обходом Бийска, в Сростках и др.

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Валерий Лавский