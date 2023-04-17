Здание «Горного хрусталя» в Перми сняли с продажи

Здание торгового комплекса «Горный хрусталь» в Мотовилихе сняли с продажи. По данным сайта «Авито», объявление о продаже здания на ул. Уральской, 85, снято с публикации. В 2021 году объект недвижимости приобрела «БТ Групп», а в январе этого года здание было выставлено на продажу за 528,4 млн руб. В «БТ Групп» продажу комплекса не комментировали. Постепенно цена актива снижалась. В качестве последней публично озвученной цены «Горного хрусталя» на «Авито» указывалась сумма в 391,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Якорными арендаторами торгового комплекса являются магазины «Перекресток» и DNS. Как указано в сервисе 2ГИС, всего в «Горном хрустале» располагается 32 магазина и офиса различных компаний, в том числе банкоматы. Здание, реконструированное в 2010 году, является объектом культурного наследия. Ранее ТРЦ владела группа «Виват», основные компании которой оказались в банкротстве.