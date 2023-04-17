Парламент Тувы рассмотрит заявление детского омбудсмена об отставке

В повестку дня сессии верховного хурала Республики Тыва внесен вопрос об отставке детского омбудсмена в регионе. Заседание парламента назначено на 19 апреля.

«Прекратить досрочно с 19 апреля 2023 года полномочия уполномоченного по правам ребенка в Республике Тыва Товуу Сайзаны Сергеевны на основании ее письменного заявления о сложении полномочий»,– говорится в проекте постановления верховного хурала. Госпожа Товуу была назначена на пост уполномоченного всего год назад – в апреле 2022-го.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в марте этого года суд отправил под домашний арест троих несовершеннолетних, подозреваемых в насилии над 10-летним школьником в селе О-Шынаа. Уголовное дело расследуется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия).

Преступление вызвало в регионе широкий резонанс. В конце марта и. о. заместителя председателя правительства республики по социальной политике был назначен Орлан Сарыглар. «Моя первоочередная задача – разобраться в ситуации с 10-летним ребенком из села О-Шынаа. Глава Тувы полностью погружен в этот вопрос, поэтому первые поручения были именно по этой ситуации, чтобы мы максимально защитили ребенка и оказали ему помощь»,– заявил он тогда.

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Валерий Лавский