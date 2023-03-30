Трех тувинских подростков подозревают в сексуальном насилии над ребенком

В Республике Тыва суд отправил под домашний арест троих несовершеннолетних, подозреваемых в насилии над 10-летним школьником. Уголовное дело расследуется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия), сообщило следственное управление СКР по региону.

«По версии следствия, в январе 2023 года трое несовершеннолетних жителей села О-Шынаа Тес-Хемского района, действуя группой лиц по предварительном сговору, совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетнего потерпевшего»,– говорится в сообщении.

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал случившееся «дикой историей», добавив, что местные жители не верят в справедливое расследование уголовного дела из-за якобы влиятельной родни насильников, а мать ребенка жалуется, что ему не оказывают должную медицинскую помощь.

«Направляю запросы в Генпрокуратуру и СКР с просьбой взять под особый контроль ход расследования. Также обращусь в Минздрав о незамедлительном лечении мальчика»,– сообщил господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Посоветуюсь со своей коллегой – вице-спикером Госдумы Анной Юрьевной Кузнецовой, которая ранее успешно работала уполномоченным по правам ребенка, по поводу оказания помощи мальчику, чтобы он вернулся к нормальной жизни и навсегда забыл все плохое»,– сообщил, в свою очередь, заместитель председателя нижней палаты Федерального собрания Шолбан Кара-оол. По словам бывшего руководителя Тувы, жители республики собрали в помощь семье пострадавшего почти 2 млн руб. О ходе сбора средств сообщает в свое Telegram-канале тувинская певица Борбаана Баржай.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский