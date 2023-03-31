И. о. зампредседателя правительства Тувы пообещал разобраться в ситуации с пострадавшим от сексуального насилия ребенком

Орлан Сарыглар назначен и. о. заместителя председателя правительства Республики Тыва по социальной политике. Об этом сообщил официальный портал региона.

«Моя первоочередная задача – разобраться в ситуации с 10-летним ребенком из села О-Шынаа. Глава Тувы полностью погружен в этот вопрос, поэтому первые поручения были именно по этой ситуации, чтобы мы максимально защитили ребенка и оказали ему помощь»,– рассказал господин Сарыглар. И. о. вице-премьера добавил, что планирует в ближайшее время встретиться с матерью ребенка.

До этого назначения Орлан Сарыглар работал заместителем управляющего республиканского отделения Фонда социального страхования. «Он опытный специалист, более 20 лет трудился в Фонде социального страхования. Хорошо знает вопросы медицинского, психологического сопровождения, реабилитации»,– охарактеризовал чиновника в своем Telegram-канале глава Тувы Владислав Ховалыг

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее суд отправил под домашний арест троих несовершеннолетних, подозреваемых в насилии над 10-летним школьником. Уголовное дело расследуется по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия), сообщило следственное управление СКР по региону.

Господин Ховалыг сообщил о своей встрече с руководителем следственного управления СКР по региону Константином Столбиным. «Договорились, что социальный блок правительства организует масштабное анкетирование школьников на предмет физического и полового насилия»,– рассказал глава Тувы о результатах встречи.

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Валерий Лавский