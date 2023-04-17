Бывшие тренеры футбольного клуба «Томь» просят суд признать его банкротом

В Арбитражный суд Томской Области обратились бывшие тренеры футбольного клуба «Томь» Наталья Корнюшина и Сергей Пименов с заявлением о признании клуба банкротом. Заявление появилось в картотеке суда 14 апреля, решение по нему пока не принято. Согласно информации суда, сумма исковых требований составляет чуть более 390 тыс. руб.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Ранее признать клуб банкротом из-за долга 2,2 млн руб. намеревалось ООО «Электромонтаж», которое занималось строительством юниорского стадиона клуба. Заявление не было подано.
Согласно информации ФК «Томь», госпожа Корнюшина стала главным тренером женской команды клуба в декабре 2021 года. С 2009-го по 2018 годы она работала главным тренером ЖФК «Кузбасс» (Кемерово). Сергей Пименов в январе 2023 года сообщил, что покинул должность в клубе. «ФК «Томь» Томск спасибо за год. Он был разный, веселый, очень грустный, были победы и обидные поражения, но самое главное, что мы стали сильнее. Обидно, что клуб закончил свою историю так»,– написал он на своей странице в соцсети.
В 2022 год сообщалось, что Российский футбольный союз отказал «Томи» в участии в основных футбольных чемпионатах – Футбольной национальной и Профессиональной футбольной лигах (ФНЛ и ПФЛ) – из-за нерешенного вопроса с финансированием и накопленных долгов.
Ранее губернатор Владимир Мазур заявил, что ФК не будет финансироваться из регионального бюджета, однако власти будут искать способы решения финансовых проблем клуба. В начале февраля 2023 года СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ФК «Томь». Общая сумма задолженности составила около 27,5 млн руб.
ФК «Томь» — профессиональный футбольный клуб, созданный в 1957 году. У клуба остался действующий молодежный, юношеский и женский составы, а также детская академия.