Бывшие тренеры футбольного клуба «Томь» просят суд признать его банкротом

В Арбитражный суд Томской Области обратились бывшие тренеры футбольного клуба «Томь» Наталья Корнюшина и Сергей Пименов с заявлением о признании клуба банкротом. Заявление появилось в картотеке суда 14 апреля, решение по нему пока не принято. Согласно информации суда, сумма исковых требований составляет чуть более 390 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее признать клуб банкротом из-за долга 2,2 млн руб. намеревалось ООО «Электромонтаж», которое занималось строительством юниорского стадиона клуба. Заявление не было подано.

Согласно информации ФК «Томь», госпожа Корнюшина стала главным тренером женской команды клуба в декабре 2021 года. С 2009-го по 2018 годы она работала главным тренером ЖФК «Кузбасс» (Кемерово). Сергей Пименов в январе 2023 года сообщил, что покинул должность в клубе. «ФК «Томь» Томск спасибо за год. Он был разный, веселый, очень грустный, были победы и обидные поражения, но самое главное, что мы стали сильнее. Обидно, что клуб закончил свою историю так»,– написал он на своей странице в соцсети.

В 2022 год сообщалось, что Российский футбольный союз отказал «Томи» в участии в основных футбольных чемпионатах – Футбольной национальной и Профессиональной футбольной лигах (ФНЛ и ПФЛ) – из-за нерешенного вопроса с финансированием и накопленных долгов.

Ранее губернатор Владимир Мазур заявил, что ФК не будет финансироваться из регионального бюджета, однако власти будут искать способы решения финансовых проблем клуба. В начале февраля 2023 года СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ФК «Томь». Общая сумма задолженности составила около 27,5 млн руб.

ФК «Томь» — профессиональный футбольный клуб, созданный в 1957 году. У клуба остался действующий молодежный, юношеский и женский составы, а также детская академия.

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Лолита Белова