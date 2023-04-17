В Сузунском районе Новосибирской области избрали нового главу после ареста предыдущего

Вячеслав Горшков избран новым главой Сузунского района Новосибирской области. О соответствующем решении районного совета губернатор Андрей Травников сообщил на оперативном совещании 17 апреля.

Сессия районного парламента состоялась 14 апреля. Депутатам были представлены два кандидата на пост главы – и. о. руководителя Сузунского района Вячеслав Горшков и заместитель главы администрации Мошковского района области Александр Бараник. Кандидатура господина Горшкова была поддержана единогласно всеми присутствовавшими на сессии депутатами.

По данным официального сайта Сузунского района, историк по образованию Вячеслав Горшков работает в органах муниципальной власти с 2020 года, когда был назначен первым заместителем главы администрации Татарского района. В феврале 2023 года он стал первым заместителем главы администрации Сузунского района.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в октябре 2022 года суд арестовал предыдущего руководителя Сузунского района Лилию Некрасову. Ее обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

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Валерий Лавский