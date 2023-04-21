Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Три года по судам

Закон будет соблюден, но не сразу

10 марта в “Ъ” и на rusfond.ru мы написали о семье Елисеевых («Без Юрьева дня», Оксана Пашина), которые воспитывают троих приемных детей. У мальчиков инвалидность, диагнозы, требующие сложного лечения и реабилитации, поэтому семья переехала из Нижнего Новгорода в Москву. Однако столичные чиновники отказались выплачивать приемным родителям положенные по закону деньги на содержание сирот. Московский Департамент труда и социальной защиты населения в ответ на публикацию обвинил нас в некорректном изложении информации. Но нет, информация изложена верно, это подтверждают правозащитник Алексей Головань и судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Оксана Пашина

Оксана Пашина

Оксана Пашина

Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы не понравилась не только статья, но и решение судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда в пользу семьи Елисеевых. Поэтому в суд чиновники отправили кассационную жалобу, а в редакцию — письмо с разъяснениями. В нем, в частности, пресс-служба департамента заявляет, что «в соответствии с законодательством Москвы выплата средств на содержание детей-сирот и вознаграждения приемным родителям осуществляется гражданам, имеющим московскую регистрацию».

— Департамент лукавит, подменяя понятие «место жительства» понятием «регистрация по месту жительства». Звучит похоже, но это не одно и то же. И ни в одном законе, на который ссылаются чиновники, слова «регистрация» просто нет,— поясняет Алексей Головань, правозащитник, глава благотворительного центра «Соучастие в судьбе».— Все социальные гарантии вне зависимости от того, установлены они федеральным законодательством или нормативными правовыми актами регионов, предоставляются не по регистрации подопечных, а по их месту жительства. Конституционный суд неоднократно разъяснял, что в случае с детьми-сиротами их местом жительства является место жительства опекунов или приемных родителей. Раз семья переехала в Москву, значит, теперь здесь и место жительства детей.

Далее департамент сообщает, что в 2022 году регистрация семьи Елисеевых в Москве была признана фиктивной, поэтому социальные выплаты были прекращены.

— Слово «фиктивная» действительно звучит как-то не очень красиво, но на деле это означает всего лишь, что семья была зарегистрирована в Москве по одному адресу, а фактически проживала по другому. Но на какой бы улице и в каком бы доме ни жили Елисеевы, они все равно живут в Москве: дети ходят в школу, поликлинику, наблюдаются в больнице — это факт,— отмечает Алексей Головань.

По его словам, решение чиновников было бы правильным, если бы семья только зарегистрировалась в Москве, а фактически жила бы в Нижнем Новгороде и получала столичные выплаты. Но тут совершенно другой случай.

В своем письме департамент продолжает настаивать и на совершенно незаконном требовании, чтобы Елисеевы повторно получили заключение о возможности быть опекунами троих сирот. Пресс-служба сообщает, что у Елисеевых такого заключения вообще не было. Ситуация выглядит абсурдной. Каким образом нижегородские власти передали в семью троих детей, если у Елисеевых не было для этого основополагающего документа?

— Заключение у Елисеевых было,— рассказывает Алексей Головань.— Этот документ опекуны получают только один раз и еще до принятия в семью детей. Столичные власти требовали, чтобы семья, переехав, заново собирала пакет документов и получала заключение. Но такого требования не предусматривает ни Семейный кодекс, ни Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Заключение — это как диплом о высшем образовании. Допустим, человек закончил вуз в Саратове, а потом переехал в Москву, и от него требуют получать диплом заново, потому что саратовский тут не действует. Сложно себе представить такое? Вот и судье было трудно понять эту логику. Суд попросил департамент мотивировать требование на основании закона. Тогда от московских чиновников и прозвучала фраза: «Тут у нас так».

Судебную коллегию по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции такой аргумент тоже не впечатлил. В своем определении коллегия отдельно отметила, что действия чиновников не могут носить «произвольный и избирательный характер, иметь предпочтения и ограничения, не установленные нормами закона».

30 марта судебная коллегия оставила в силе решение Московского городского суда в пользу семьи Елисеевых, кассационную жалобу Департамента труда и социальной защиты не удовлетворила.

У этой истории хороший конец, грустно одно: чиновники могли сразу поступить по закону, а не мытарить семью почти три года по судам. Не только деньги, но и время и нервы тоже очень ценная штука, особенно для семьи с тремя детьми.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...