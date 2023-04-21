Три года по судам

10 марта в “Ъ” и на rusfond.ru мы написали о семье Елисеевых («Без Юрьева дня», Оксана Пашина), которые воспитывают троих приемных детей. У мальчиков инвалидность, диагнозы, требующие сложного лечения и реабилитации, поэтому семья переехала из Нижнего Новгорода в Москву. Однако столичные чиновники отказались выплачивать приемным родителям положенные по закону деньги на содержание сирот. Московский Департамент труда и социальной защиты населения в ответ на публикацию обвинил нас в некорректном изложении информации. Но нет, информация изложена верно, это подтверждают правозащитник Алексей Головань и судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пашина

Оксана Пашина



Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы не понравилась не только статья, но и решение судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда в пользу семьи Елисеевых. Поэтому в суд чиновники отправили кассационную жалобу, а в редакцию — письмо с разъяснениями. В нем, в частности, пресс-служба департамента заявляет, что «в соответствии с законодательством Москвы выплата средств на содержание детей-сирот и вознаграждения приемным родителям осуществляется гражданам, имеющим московскую регистрацию».

— Департамент лукавит, подменяя понятие «место жительства» понятием «регистрация по месту жительства». Звучит похоже, но это не одно и то же. И ни в одном законе, на который ссылаются чиновники, слова «регистрация» просто нет,— поясняет Алексей Головань, правозащитник, глава благотворительного центра «Соучастие в судьбе».— Все социальные гарантии вне зависимости от того, установлены они федеральным законодательством или нормативными правовыми актами регионов, предоставляются не по регистрации подопечных, а по их месту жительства. Конституционный суд неоднократно разъяснял, что в случае с детьми-сиротами их местом жительства является место жительства опекунов или приемных родителей. Раз семья переехала в Москву, значит, теперь здесь и место жительства детей.

Далее департамент сообщает, что в 2022 году регистрация семьи Елисеевых в Москве была признана фиктивной, поэтому социальные выплаты были прекращены.

— Слово «фиктивная» действительно звучит как-то не очень красиво, но на деле это означает всего лишь, что семья была зарегистрирована в Москве по одному адресу, а фактически проживала по другому. Но на какой бы улице и в каком бы доме ни жили Елисеевы, они все равно живут в Москве: дети ходят в школу, поликлинику, наблюдаются в больнице — это факт,— отмечает Алексей Головань.

По его словам, решение чиновников было бы правильным, если бы семья только зарегистрировалась в Москве, а фактически жила бы в Нижнем Новгороде и получала столичные выплаты. Но тут совершенно другой случай.

В своем письме департамент продолжает настаивать и на совершенно незаконном требовании, чтобы Елисеевы повторно получили заключение о возможности быть опекунами троих сирот. Пресс-служба сообщает, что у Елисеевых такого заключения вообще не было. Ситуация выглядит абсурдной. Каким образом нижегородские власти передали в семью троих детей, если у Елисеевых не было для этого основополагающего документа?

— Заключение у Елисеевых было,— рассказывает Алексей Головань.— Этот документ опекуны получают только один раз и еще до принятия в семью детей. Столичные власти требовали, чтобы семья, переехав, заново собирала пакет документов и получала заключение. Но такого требования не предусматривает ни Семейный кодекс, ни Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Заключение — это как диплом о высшем образовании. Допустим, человек закончил вуз в Саратове, а потом переехал в Москву, и от него требуют получать диплом заново, потому что саратовский тут не действует. Сложно себе представить такое? Вот и судье было трудно понять эту логику. Суд попросил департамент мотивировать требование на основании закона. Тогда от московских чиновников и прозвучала фраза: «Тут у нас так».

Судебную коллегию по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции такой аргумент тоже не впечатлил. В своем определении коллегия отдельно отметила, что действия чиновников не могут носить «произвольный и избирательный характер, иметь предпочтения и ограничения, не установленные нормами закона».

30 марта судебная коллегия оставила в силе решение Московского городского суда в пользу семьи Елисеевых, кассационную жалобу Департамента труда и социальной защиты не удовлетворила.

У этой истории хороший конец, грустно одно: чиновники могли сразу поступить по закону, а не мытарить семью почти три года по судам. Не только деньги, но и время и нервы тоже очень ценная штука, особенно для семьи с тремя детьми.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда