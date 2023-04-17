Иноагентов не пустили в портал

В выходные истек срок подачи отчетности организациями и физлицами, включенными в реестр иностранных агентов — но они так и не смогли этого сделать. Прошлогодний приказ Минюста требует от иноагентов загрузить документы на специальный портал, который, однако, до сих пор не создан. В отсутствие официальных разъяснений ведомства иноагенты публикуют отчеты как раньше, в соцсетях. Минюст сообщил “Ъ”, что сервис будет готов только к концу года, а до этого иноагенты могут отправлять бумажные документы по почте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, в декабре 2022 года в силу вступил закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он объединил все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иностранных агентов, и установил единый реестр для всех обладателей статуса. Кроме того, значительно изменились порядок и форма отчетности. Согласно приказу Минюста №304, иноагенты должны отчитаться о своей деятельности во втором полугодии 2022 года не позднее 15 апреля 2023 года. А в Приложении №2 к этому документу указано, что «отчеты о деятельности иностранного агента размещаются на информационных ресурсах Минюста России в сети "Интернет", предназначенных для размещения отчетов». Однако такой ресурс на сайте Минюста до сих пор отсутствует. При этом закон требует, чтобы одна из форм отчета — ОИА001 — была загружена на него в обязательном порядке.

Новосибирский журналист Петр Маняхин (внесен в реестр иностранных агентов) рассказал “Ъ”, что отправил в Минюст РФ запрос о разъяснении, как действовать в сложившихся обстоятельствах. Пока что он не получил от ведомства ответа. «При публикации я действовал по старым правилам, которые были до декабря,— сказал журналист.— Я опубликовал отчет в соцсетях. На всякий случай разместил отчет и во "ВКонтакте", чтобы для доступа к информации даже не требовалось пользоваться VPN-сервисами». Господин Маняхин отметил, что это «не первая такая ситуация». По его словам, и в старых правилах Минюстом была предусмотрена возможность сдать все отчеты в электронном виде, но фактически сделать это было невозможно: «Министерство говорило: раз технической возможности нет — присылайте все по почте или приносите сами. Но теперь форму ОИА001 нужно и отправить по почте, и опубликовать через этот сервис в обязательном порядке — а сервиса нет».

Медиаюрист, директор Центра защиты прав СМИ (внесен в реестр иностранных агентов) Галина Арапова (также внесена в реестр иностранных агентов) предполагает, что в условиях фактической неготовности портала иностранные агенты могут либо «передать отчеты для публикации в СМИ — но вряд ли кто-то из редакций захочет это публиковать,— или опубликовать в интернете, как это делалось раньше».

“Ъ” направил запрос в пресс-службу Министерства юстиции. Ведомство ответило, что «в настоящее время проводятся работы по созданию платформы для размещения отчетности иностранных агентов»; заработать она должна в декабре 2023 года. «Вместе с тем приказом №304 установлено, что отчетность иностранных агентов может представляться в Минюст России лично либо в виде почтового отправления с описью вложения»,— пояснили в ведомстве. Отдельно в Минюсте отметили, что «к иностранным агентам не применялись меры правового реагирования за неразмещение отчетности в сети "Интернет"».

Полина Ячменникова