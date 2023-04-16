Из хищения вычли отмывание

К трем годам лишения свободы условно каждого Басманный суд Москвы приговорил бывшего владельца и председателя совета директоров банка «Рублев» Григория Гуревича, а также бывшего члена совета директоров банка Сергея Шаповала. Они обвинялись в особо крупном мошенничестве. Следствие считало, что в 2015 году финансисты путем предоставления невозвратного кредита господину Шаповалу похитили у кредитного учреждения 98 млн руб., которые с целью отмывания вывели на подконтрольные фирмы. Впрочем, в легализации средств суд признал господ Гуревича и Шаповала невиновными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Гуревич

Фото: Марина Лысцева / ТАСС Григорий Гуревич

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Перед вынесением приговора в прениях сторон государственный обвинитель просил суд признать бывшего владельца и председателя совета директоров банка «Рублев» Григория Гуревича (он также возглавлял в свое время нефтедобывающую компанию «Нобель Ойл»), а также бывшего члена совета директоров кредитного учреждения Сергея Шаповала виновными в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как ранее сообщал “Ъ”, уголовное дело о хищении средств рухнувшего в 2018 году банка «Рублев» было возбуждено в августе 2019 года. Григорий Гуревич и Сергей Шаповал поначалу проходили свидетелями. Однако в конце июля 2020 года обоим были предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации средств, после чего представитель ГСУ СКР обратился в Басманный суд с ходатайством об их аресте. Дело поступило в суд на рассмотрение по существу лишь в конце декабря 2021 года. К тому времени обвиняемых уже перевели под домашний арест.

В своей речи государственный обвинитель попросил приговорить Григория Гуревича к семи годам колонии, а Сергея Шаповала — к восьми годам, а также назначить каждому штраф в размере 1 млн руб. с лишением на три года права «заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях».

По версии обвинения, деньги были похищены путем выдачи заведомо невозвратного кредита господину Шаповалу на сумму 98 млн руб., которые затем сообщники легализовали.

Подсудимые и их защита с обвинением категорически не согласились. Так, адвокаты господина Гуревича просили его оправдать на том основании, что он якобы стал жертвой Шаповала, которому слишком доверял. По версии адвокатов, господин Шаповал сам попросил кредит для оплаты своего бизнес-проекта, а Григорий Гуревич согласился выделить деньги. Когда же председатель совета директоров банка понял, что кредит был невозвратным и он стал жертвой мошенничества, то сам сообщил о хищении 98 млн руб. в правоохранительные органы.

Сергей Шаповал, в свою очередь, настаивал, что именно Григорий Гуревич задумал похитить банковские средства, выведя из учреждения миллионы на свои фирмы, а сам он никакого отношения к этой афере не имел. Более того, он даже не знал, что такой заем был одобрен кредитным комитетом банка, поскольку в него не входил. Подсудимый также просил об оправдании.

Однако суд не поверил обоим, но вынес наказание гораздо более мягкое, чем просило гособвинение.

Согласно резолютивной части приговора, оба были признаны виновными в мошенничестве, и по этой статье УК РФ председательствующая назначила им по три года условного заключения. По статье же о легализации преступных доходов суд обоих оправдал.

Адвокаты пока не решили, будут ли обжаловать приговор.

Стоит отметить, что банк «Рублев» после 2014 года в свое время активно работал в Крыму, однако в 2018 году Центробанк отозвал у него лицензию за многократные нарушения законодательства. После чего основным активом Григория Гуревича стала группа «Нобель Ойл», компании которой занимались освоением месторождений в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (Республика Коми).

Алексей Соковнин