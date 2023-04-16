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В Новосибирске задержан владелец группы строительных компаний «Дискус» Алексей Джулай

В Новосибирске задержан основатель и владелец группы строительных компаний «Дискус» Алексей Джулай, сообщил ТАСС. В следственных органах не комментируют информацию о задержании застройщика.

Алексей Джулай

Алексей Джулай

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Алексей Джулай

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Две недели назад прокуратура Новосибирской области взяла на контроль расследование уголовного дела о мошенничестве со средствами участников долевого строительства двух многоквартирных домов Плющихинского жилищного массива. Один из них должны были сдан в эксплуатацию еще в 2018 году, второй — к весне 2023-го. Средства дольщиков привлекались с 2016 года по настоящее время, однако оба здания до сих пор не достроены.

Сообщалось, что деньги дольщиков похитили неизвестные лица из числа руководства ГУ «Дискус» и созданных ею двух потребительских жилищно-строительных кооперативов. Руководителю СУ СКР по Новосибирской области Виталию Зарипову было поручено доложить главе СКР Александру Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.

По данным мэрии Новосибирска, «Дискус» ведет строительство 106 жилых домов в городе. Половина из них в настоящее время получила заключения региональной инспекцией Госстройнадзора о соответствии объектов требованиям проектной документации.

«Сейчас ведется активная работа с ресурсоснабжающими организациями для ввода домов в эксплуатацию. Проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия для стабилизации ситуации, разрабатываются механизмы решения вопросов завершения строительства домов, возводимых ГК «Дискус» в микрорайонах "Плющихинский" и "Просторный"»,— сообщили в мэрии.

ГК «Дискус» — один из крупнейших застройщиков в Новосибирске. Ее владелец Алексей Джулай с 2010 года является депутатом горсовета. Он имеет звание «Почетный строитель России». В 2015 году отмечен благодарностью президента РФ Владимира Путина за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Оксана Павлова, Новосибирск

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