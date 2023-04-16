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Коммерсантъ FM
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Из Финляндии вылетели два самолета с российским ядерным топливом

Два самолета с российским ядерным топливом вылетели из аэропорта Хельсинки вечером 15 апреля. Об этом сообщил представитель Центра радиационной безопасности Петтери Тииппана в Twitter.

Он не уточнил, куда было отправлено топливо. По его словам, такие перевозки российского топлива через Финляндию проходят несколько раз в год.

После начала военной операции России на Украине страны Европы закрыли свое небо для российских самолетов. Позже Россия приняла аналогичные меры для европейских авиакомпаний. В ноябре 2022 года российское топливо впервые доставили европейским покупателям через Финляндию, пишет финский телеканал Yle.

Олеся Павленко

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