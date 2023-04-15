«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» победили столичное «Торпедо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Лужники» встреча завершилась со счетом 1:2. Во время матча красные карточки получили главный тренер «Торпедо» Клотет, а также два игрока «Спартака» — Литвинов и Мартинс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Спартак» и «Торпедо»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Матч между командами «Спартак» и «Торпедо»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Голы забили: Стефанович (90+2) — Бальде (18), Зобнин (45+1, пен.).

В турнирной таблице «Торпедо» с 13 очками занимает последнее, 16-е, место. «Спартак» с 45 очками располагается на третьей позиции.

В следующем туре «Торпедо» в гостях встретится с подмосковными «Химками» 22 апреля. «Спартак» в домашнем матче сыграет с «Краснодаром» 24 апреля.

Мария Федотова