ЦСКА победил «Урал» и поднялся на третье место в РПЛ

Футболисты московского ЦСКА на выезде обыграли екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Столичная команда после этой победы вышла на третье место в таблице чемпионата.

Матч прошел на «Екатеринбург-Арене». В составе победителей отличились Антон Заболотный (13-я минута) и Федор Чалов, забивший с пенальти на 58-й минуте. В составе хозяев гол на 66-й минуте с пенальти забил Рай Влут.

ЦСКА одержал пятую победу подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ). 19 апреля «Урал» вновь встретится со столичной командой в матче финала play-off «Пути РПЛ» Кубка России.

После победы над «Уралом» ЦСКА обошел в таблице РПЛ московский «Спартак» и поднялся с 44 очками на третье место. У «Спартака» 42 очка и есть одна игра в запасе. «Урал» занимает десятое место с 25 очками.

Эрдни Кагалтынов