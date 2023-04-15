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обновлено 18:43

Пермский телеграм-канал сообщил о скоропостижной смерти экс-депутата заксобрания

Скоропостижно скончался бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Владимир Гребенюк. Об этом сообщил телеграм-канал «Лбов». Причины смерти не уточняются. Экс-парламентарию было 62 года.

Фото: Business Class

Фото: Business Class

По данным «Ъ-Прикамье», Владимир Гребенюк мог умереть из-за отрыва тромба.

Связаться с пресс-службой законодательного собрания не удалось. На сайте и в соцсетях краевого отделения КПРФ, членом которой был господин Гребенюк, на данный момент никаких комментариев по этому поводу нет.

Владимир Гребенюк был депутатом краевого законодательного собрания в течение одного созыва — в 2006–2011 годах, входил в оппозиционную депутатскую группу «Солидарность». Позже пытался переизбираться в региональный парламент, но безуспешно. До того, как прийти в заксобрание, был депутатом Пермской городской думы.

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