Минздрав Кении сообщил о четырех смертях от неизвестной болезни

Четыре человека умерли в результате вспышки неизвестной болезни в округе Какамега на западе Кении, сообщил в Twitter Минздрав страны. По его данным, речь идет о «вспышке возможного инфекционного заболевания» в двух учебных заведениях, они сейчас закрыты.

В числе симптомов — температура, боли в животе, тошнота и диарея. По предварительной информации, первые заражения были зафиксированы в 1 марта. По состоянию на 14 апреля заболели 627 человек. 19 учеников были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное. Минздрав в рамках расследования взял пробы воды и еды в заведениях, другие подробности о заболевании не приводятся.

Лаура Кеффер