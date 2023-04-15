Главные новости за 10-14 апреля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

В Кировском районе Саратова достроили пивной завод и подключают его к коммуникациям. Региональные власти ждут от предприятия 50 рабочих мест и хорошие налоговые поступления. Общественники считают заработок на алкоголе безответственностью.

Астраханцы требуют усыплять бродячих собак после двух нападений с летальным исходом. В прошлом году в Астрахани зарегистрировано шесть тысяч случаев нападения на людей. Чиновники тратят на решение проблемы сотни миллионов. Менее двух месяцев назад подрядчик, занимавшийся отловом и содержанием животных, стал фигурантом уголовного дела о многомиллионном мошенничестве.

Пензенские власти опасаются провокаций в День Победы и уделят особое внимание безопасности участников парада на праздновании 78-й годовщины.

Волгоград закупает 20 электробусов за 960 млн руб. Первые машины выпустят на маршрут «Родниковая Долина» – жд-вокзал».

В Астраханской, Волгоградской и Саратовкой областях наблюдается рост спроса на подержанные автомобили премиум класса. Эксперты объясняют это уходом с рынка зарубежных производителей, как следствие, невозможностью купить новый автомобиль, и налаживанием параллельного импорта.

Саратовские аграрии массово ищут рабочие руки. В соответствующем рейтинге область заняла второе место. Региональные власти с удивлением реагируют на статистику, уверяя, что местные ВУЗы способны покрыть любой дефицит. Представители отрасли называют причиной резкого роста осеннюю частичную мобилизацию.

Инвестиционный комитет создан в Астраханской области. Этот совещательный орган при губернаторе будет заниматься защитой прав и интересов инвесторов; разрешением разногласий и споров с представителями власти.

Саратовская, Пензенская и Астраханская области получат из федерального бюджета допфинансирование на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых.

Образовательный парк космической направленности федерального уровня и детский космопарк могут появиться на месте приземления Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области.

Уголовное дело бывшего министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой дошло до суда. Второй фигурант — экс-руководитель драмтеатра Александр Фомин. По версии следствия с мая 2018 года по декабрь 2021-го госпожа Кудрова воспользовалась служебным положением и фиктивно устроила дочь на работу в драмтеатр. В этом ей якобы помог господин Фомин.

Бывшего судью волгоградского арбитража Олега Макарова обязали возместить 50-миллионный ущерб - ранее он был признан виновным в присвоении имущества, отмывании денег, невыплате заработной платы и уклонении от уплаты налогов.

В Питерском районе Саратовской области объединят Агафоновское, Орошаемое и Питерское МО.

Экс-руководитель ИК №5 Аркадий Талышев признан виновным в нарушении правил охраны труда с летальным исходом. Заключенный погиб на стройке, упав с пятиметровой высоты.

В Пензе может появиться центр ядерной медицины. Компания «Медскан» готова вложить в проект до 700 млн руб.

Волгоградские участники СВО получили отсрочку оплаты аренды городского имущества. Получить ее могут и юридические лица, если на спецоперацию отправились учредители.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с высокопоставленными чиновниками, представителями крупного бизнеса, депутатами и общественниками предсказал рост валового продукта региона к 2034 году в два раза. Эксперты отмечают, что доклад губернатора следует прочитать внимательнее.

Саратовский участник СВО осужден за вывоз боеприпасов. Кирилла Кириллова задержали в саратовском аэропорту «Гагарин».

Дарья Васенина