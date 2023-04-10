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Волгоград закупает 20 электробусов за 960 миллионов рублей

В Волгограде появятся 20 новых электробусов. Соответствующий тендер разместил на портале «Госзакупки» комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области.

Машины и зарядные станции закупят для МУП «Метроэлектротранс». Максимальная цена контракта составляет почти 960 млн руб. Финансирование – федеральная субсидия по госпрограмме «Развитие транспортной системы», нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Первые электробусы выпустят на маршрут «Родниковая Долина» – железнодорожный вокзал».

Согласно тендерной документации электробусы должны разгоняться до 70 км/час. Предполагается, что емкости аккумуляторных батарей новых машин будет хватать на 80 км. В салоне оборудуют пандусы для маломобильных граждан, USB-разъемы для зарядки гаджетов, а также валидаторы для бесконтактной оплаты проезда.

Дарья Васенина

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