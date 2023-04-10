Пиво пей, а деньги будут

В Кировском районе Саратова планируют открыть пивной завод. На нем будут производить продукцию, большей частью уже представленную в магазинах города. Сегодня сам завод уже достроен, его подключают к коммуникациям. Региональные власти ждут от предприятия новые рабочие места и хорошие налоговые поступления. Общественники считают заработок на алкоголе ­безответственностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

На прошлой неделе министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко обсудил с генеральным директором ООО «Альфа-Трейд» Рустамом Османовым возникшие при подключении пивного завода к коммуникациям сложности. На встрече договорились о проведении газопровода и оперативном подключении к сетям ООО «Концессии водоснабжения-Саратов».

В пресс-службе министерства инвестиционной политики региона уточнили, что предприятие расположено на улице Кооперативная в районе бывшего кирпичного завода. Согласно данным kartoteka.ru,­ по адресу ул. Кооперативная, 100А расположен офис ООО «Альфа-Трейд». По ОКВЭД компания занимается торговлей оптовыми пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, в том числе торговлей алкоголем, включая пиво и пищевой этиловый спирт.

Реализация инвестиционного проекта началась в 2019 году и должна закончиться до 31 декабря 2023-го. Сейчас «Альфа-Трейд» готовит пакет документов на ввод объекта в эксплуатацию. Завод планируют открыть в третьем-четвертом квартале этого года. Открытие завода позволит создать 50 рабочих мест.

Что именно и в каком количестве будут производить на новом заводе, в мининвестиций уточнить не смогли. Реализация продукции предполагается на территории Саратовской области.

Насчет объема инвестиций компании и финансового участия региона в ведомстве ответили так: «В рамках соглашения Корпорации развития Саратовской области с ООО „Альфа-трейд“ данная информация не подлежит разглашению и является конфиденциальной».

О рентабельности проекта «Ъ» рассказал председатель Торговопромышленной палаты Саратовской области Алексей Антонов. Он отметил, что любой инвестиционный проект благоприятно влияет на экономическое развитие региона, «тем более довольно крупное предприятие, готовящееся к открытию в Саратове». Господин Антонов вспомнил, что раньше в Саратовской области были производства алкогольной продукции. Но уже долгое время ниша свободна, а на рынок заходит продукция либо других регионов, либо небольших производств, расположенных в Марксе и Балакове. Глава ТПП области предположил, что благодаря заводу в Саратове стоимость части представленных в магазинах региона наименований пива может снизиться, поскольку станут ниже транспортные расходы.

Алексей Антонов отметил, что открытие пивоваренного завода может стимулировать саратовских сельхозпроизводителей выращивать солод. Также потребуется наладить производство упаковки. Все это, считает глава региональной ТПП, позволит задействовать других предпринимателей и обеспечит новые рабочие места. Господин Антонов уточнил, что другие инвесторы из сферы производства алкоголя пока Саратовской областью не ­заинтересовались.

«Сейчас, учитывая направленность на импортозамещение, вполне подходящий момент для создания новых предприятий. Если это будет качественная продукция, которой заинтересуются в ресторанах и магазинах нашего города, которая найдет своего потребителя — почему бы и нет»,— сказал Алексей ­Антонов.

Глава Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья Наталья Королькова высказала противоположную точку зрения: «У нас и так чересчур много этих изделий. По сравнению даже с продуктами питания. Рынок алкогольной продукции перенасыщен. Для нашей страны, с нашей демографией нужно сокращать, а не увеличивать производство алкоголя. Когда наши власти хотят заработать на алкогольном рынке, они проявляют безответственность».

«Многого этот завод нам не даст. Нас интересуют объем налогов, рабочие места и собственный бренд — пиво, которым заместят ушедшие с рынка бренды»,— резюмировал для «Ъ» министр Марченко.

Дарья Васенина